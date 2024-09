Enrico Brignano e Stefano Tacconi oggi a “Domenica In” su Rai 1

Nel primo pomeriggio su Rai 1 torna l’appuntamento con “Domenica In”: Enrico Brignano, Stefano Tacconi e Marco Masini ospiti di Mara Venier

Domenica 22 settembre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di “Domenica In” condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con un’ampia intervista a Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito nel 2022 da una grave ischemia, in studio anche la moglie Laura Speranza e il figlio Andrea.

Enrico Brignano interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale “I 7 Re di Roma” con il quale debutterà al Teatro Sistina di Roma il prossimo 8 ottobre. In occasione dei 90 anni di Sophia Loren, in studio Alessandra Mussolini, la giornalista Silvana Giacobini, l’attore Giancarlo Giannini ed Eleonora Brown, l’attrice che recitò con Sophia Loren nel film “La Ciociara” del 1960 che valse, a Loren, l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Per la musica, in studio Marco Masini che proprio in questi giorni ha compiuto 60 anni e che canterà alcuni suoi successi come “T’innamorerai” o “Ci vorrebbe il mare”, oltre a proporre il suo nuovo singolo uscito in questi giorni “Allora ciao”. Per lo spazio attualità, in studio Claudia Ciampa, assistita dal suo legale Gian Ettore Gassani, alla quale l’estate scorsa è stato sottratto il figlio Ethan di soli 7 mesi e portato negli Stati Uniti dal papà, cittadino americano.