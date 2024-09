Sondaggi politici: volano Fratelli d’Italia e la premier Meloni

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia cresce e stacca il Partito democratico. Tra i leader ancora segno più per la premier Giorgia Meloni

Continua la crescita di Fratelli d’Italia, che in una settimana guadagna il +0,2%, si porta al 29,2% e inizia a vedere da vicino il traguardo del 30%. Il Pd si mantiene stabile al 23,6, mentre sia Forza Italia che M5S guadagnano rispettivamente il +0,1 e il +0,2%, attestandosi all’11 e al 10,9%. È quanto emerge dai nuovi sondaggi politici Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 19 e il 20 settembre su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia. La Lega è sempre quinta con l’8,2% dei consensi (-0,1%), mentre Alleanza Verdi e Sinistra è al sesto posto con un 6,5% (-0,2). Anche Azione è in discesa al 2,8% (-0,1). Italia viva invece recupera un +0,1 e raggiunge il 2%. In calo +Europa che, perdendo un -0,1, è all’1,7%. Gli altri partiti sommati fanno segnare un 4,1% dei consensi dopo un -0,1 rispetto a sette giorni fa.

DIRE-TECNÈ: MELONI PRIMA TRA LEADER, POI TAJANI, SCHLEIN E CONTE

Giorgia Meloni sempre al primo posto tra i leader nel gradimento degli italiani con un 43,2% dei consensi, raggiunto grazie a un +0,1% ottenuto negli ultimi sette giorni. Podio invariato secondo gli ultimi sondaggi: al secondo posto c’è Antonio Tajani, con il 36,7%, e al terzo Elly Schlein, con il 30,9%, entrambi invariati rispetto a una settimana fa. Al quarto posto resta Giuseppe Conte, con il 30% dei consensi dopo un +0,1% registrato rispetto a sette giorni fa. Segue Matteo Salvini, 26% e -0,1%. Dietro di lui Emma Bonino con il 20,5% e -0,2%; Carlo Calenda con il 20% e -0,1%; Angelo Bonelli con il 16,6% e +0,1%; Nicola Fratoianni con il 16,5% e +0,2%. Chiude la classifica Matteo Renzi con il 14,3% dei consensi dopo un -0,1%.

DIRE-TECNÈ: FIDUCIA IN GOVERNO MELONI SALE AL 39,5%

Oltre la metà degli italiani – 53% – non ha fiducia nel governo Meloni, ma il dato è in calo di un -0,3% rispetto a sette giorni fa. In compenso, la quota di chi invece ha fiducia nell’esecutivo a trazione Fratelli d’Italia risale al 39,5%, guadagnando un +0,2%. Quasi invariata la quota di chi ‘non sa’, è al 7,5% in aumento dello 0,1%.