Sangiuliano in Procura presenta esposto contro Maria Rosaria Boccia

Sangiuliano denuncia Maria Rosaria Boccia e intanto lei torna nei luoghi dello ‘scandalo’: l’imprenditrice ieri era in via degli Uffici del Vicario

Gennaro Sangiuliano ha denunciato Maria Rosaria Boccia. Come già annunciato nelle scorse settimane dal legale dell’ex ministro della Cultura, Silverio Sica, l’esposto è arrivato alla Procura di Roma. La palla, quindi, passa ora ai magistrati di piazzale Clodio, che dovranno decidere in quale direzione andranno le indagini. Attualmente Sangiuliano è indagato per peculato e rivelazione del segreto d’ufficio. Ma proprio nel giorno in cui l’ex ministro fa la sua ‘mossa’, l’imprenditrice al centro del ‘Sangiuliano gate’, è tornata nella Capitale, avvistata nel primo pomeriggio di ieri proprio nelle stradine del centro che costeggiano i palazzi del potere dove lo scandalo – che ha lambito il governo Meloni – si è consumato.

A quanto apprende l’Agenzia DIRE, con un tempismo perfetto, la Boccia era in via degli Uffici del Vicario proprio nei momenti in cui le agenzie di stampa battevano la notizia dell’esposto presentato contro di lei alla Procura di Roma. La “mancata consulente” del dicastero di via del Collegio Romano, intorno alle 16.30 (o giù di lì) di ieri, con al suo fianco un uomo, arrivava da Piazza Campo Marzio ed era diretta verso Piazza Montecitorio. Alla Camera dei deputati lei non ha però più accesso. A causa delle riprese non autorizzate, fatte con gli speciali occhiali da sole dotati di videocamera, è stata infatti bandita da una ventina di giorni con un ‘daspo’ ad personam emesso dal Comitato sicurezza. La giovane imprenditrice non può più mettere piede nel Palazzo avendo pubblicato sui social foto e video di “luoghi particolarmente sensibili”, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico. E dove, tra l’altro, ha avuto accesso anche per ‘battezzare’ alcune conferenze stampa (ad una aveva fatto veloce presenza nel 2023 anche il ministro Francesco Lollobrigida). Ma dove stava andando Maria Rosaria aggirandosi attorno ai Palazzi del potere? Nessuno lo sa. Di certo, vista la sua ‘bionda’ avvenenza, non è passata inosservata agli occhi di chi l’ha riconosciuta per i vicoli che circondano Montecitorio e Palazzo Chigi…