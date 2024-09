“Ti perdoneresti? Io mai” è il nuovo singolo di Schiuma

In radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ti perdoneresti? Io mai, il nuovo singolo di Schiuma per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ti perdoneresti? Io mai” (https://bfan.link/ti-perdoneresti-io-mai), il nuovo singolo di Schiuma per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe.

“Ti perdoneresti? Io mai” è un brano indie-pop che racconta il presente che stiamo vivendo concentrandosi su come si affronti la precarietà in maniera approssimativa e si dia importanza a molte frivolezze. Tra le righe ci sono riferimenti al cambiamento climatico e all’odio espresso sui social ma il senso del testo, come racconta Schiuma, mira più in alto: “Il brano è una riflessione sulla vita e sulla morte e su quanto sia importante, in vita, essere qualcosa di cui poi, sul letto di morte, non ci pentiremo. I valori e le priorità che oggi siamo spinti ad avere ci fanno dimenticare che cosa sia davvero importante, dando per scontate alcune cose e sopravvalutandone delle altre. La produzione musicale è volutamente energica, per sottolineare il messaggio positivo del testo: la vita è una, è unica, è breve e dobbiamo ballarci dentro nel migliore dei modi che troviamo“.

La produzione musicale di “Ti perdoneresti? Io mai” è di CRVEL.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando la chitarra e poi iniziando a cantare. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”. Con “Piccoli problemi” aggiunge a queste “New Music Friday”, “Scuola Indie”, “Indie Triste” ed “Equal Italia”. Nei mesi seguenti pubblica prima “RIP” e poi “Amore e colla” iniziando ad attirare l’attenzione dei media. Successivamente realizza il brano “scusanonlofacciopiù” in collaborazione con Nudda, con cui entra per la prima volta nella playlist “Novità pop”, e dopo pubblica “Canzone triste” e, il mese successivo, “Ossessionata”. Il primo brano pubblicato nel 2023 è “Più piccolo”, in collaborazione con gli Antartica, seguito da “Lalala”. Poi a giugno 2023 arriva il suo primo EP, “Armonia//silenzio” che la fa approdare in altre playlist editoriali come “sanguegiovane” e “Rock Italia”, e si arricchisce di altri singoli a fine estate. Con i successivi singoli conferma la sua presenza nelle più importanti playlist editoriali tra cui GLOW internazionale.