In libreria “Vendesi uomo”, il nuovo libro di Mario Campanino

Mario Campanino ritorna in libreria con un nuovo provocatorio titolo per Ronzani Editore, Vendesi uomo, con immagini di Danilo Massi: venti stralci in poesia di uno strano annuncio commerciale in cui la vita stessa si offre sul mercato.

Dal suo esordio nel 2011 con Napoletani. Poesie su una civiltà in declino, in cui l’insulto è usato come stimolatore di coscienze, al più recente L’angelo morto (apparso anche in inglese per Olympia Publishers), Campanino continua nella ricerca di un linguaggio che non vuole lasciare indifferenti. In questo nuovo lavoro ci aggredisce con le parole di un comunicato di messa in vendita, come quando scrive di vendere spalle con “predisposizione portacroce”, o cervello “andato qualche volta in sovraccarico / poi opportunamente svuotato / e ricondizionato per nuovo utilizzo / confezione in scatola cranica”. Vendesi uomo, proseguendo la ricerca intima ed esistenziale che Campanino ha tracciato anche con Figli (2012) e Rugiada (2015), ci domanda, in fondo, qual è il nostro valore sul mercato del mondo, dopo che al mondo abbiamo dedicato tutta la vita.

Per Alessio Fusi, che ha firmato l’introduzione al libro, “Vendesi uomo può essere inteso come un catalogo di sensibilità, di desideri negati, di contraddizioni lungamente inespresse.” Contribuiscono a rafforzare queste contraddizioni le iconiche fotografie di Massi, caratterizzate da un aspro utilizzo del bianco e del nero.

Mario Campanino, Vendesi uomo, Ronzani Editore, 2024

