Da stasera su Rai 2 “Lo spaesato” con Teo Mammucari

Teo Mammucari approda nel palco di un teatro con uno spettacolo comico sulla vita di provincia nel programma “Lo spaesato” su Rai 2

Alla scoperta di un’Italia meno conosciuta: Teo Mammucari approda nel palco di un teatro con uno spettacolo comico sulla vita di provincia nel programma in onda da lunedì 16 settembre 2024 alle 21:20 su Rai 2.

Cinque spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia. Su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio attraverso i borghi, in cui ha incontrato gli abitanti, si è cimentato in interviste divertenti, ha vissuto insieme a loro esperienze curiose, ha conosciuto le loro storie per poi trasformarli – attraverso la sua lente dissacrante – nei personaggi di una grande commedia popolare.

Teo Mammucari vive a Roma da una vita, ma a volte il caos della metropoli lo fa sentire un po’ spaesato. Ripensa alla sua infanzia, trascorsa nei paesi dei suoi genitori – Velletri ed Acerenza – dove tutto era intriso di semplicità, di un senso di appartenenza che però ha un po’ perso. Mosso dalla curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni legate alle sue origini, decide di partire alla volta di cinque borghi italiani per provare a rispondere a poche e semplici domande:

Cosa mi sono perso scegliendo di vivere in città? I paesani stanno bene o vorrebbero scappare? È meglio la vita frenetica di una metropoli o la vita lenta di una piccola comunità? Tappa dopo tappa, le risposte arriveranno – forse – nell’ultima puntata ad Acerenza, paese natale della mamma di Teo.

A fare da cornice a questa avventura, c’è appunto lo spettacolo comico che si tiene dopo l’esplorazione di ogni paese: nel teatro storico del piccolo comune, gli abitanti si radunano per ascoltare Teo raccontare la sua esperienza, trasformandosi così nei i protagonisti dello spettacolo e per ridere insieme a lui. Qual è infatti il modo migliore di raccontare l’Italia, se non attraverso le risate?

“Lo Spaesato” è un adattamento di “Comedy on the edge”, uno dei formati comici più adattati in tutto il mondo. Il format originale è prodotto e creato dal broadcaster danese DR insieme al conduttore Jan Gintberg, distribuito in tutto il mondo da All Right Media.

LE PUNTATE

Il viaggio di Teo attraverso l’Italia passa da Agropoli (SA) alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Ostra (AN), sulle colline marchigiane, fino a Sonnino, con il suo borgo medievale, per arrivare poi ad Acerenza (PZ), in cui lui ha trascorso i primi anni della sua vita, e Tricase (LE), paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi.