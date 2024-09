Fuori il nuovo singolo “Catene” dei Nessuno Escluso

“Catene”, il nuovo singolo dei “Nessuno Escluso”, affronta il contraddittorio che nasce nel momento in cui, tutto quello che ci sembrava una zavorra diventa opportunità

Sono le stesse catene, le stesse gabbie che ci siamo costruiti lungo il nostro percorso, che a volte possono essere la nostra ancora di salvezza.

“Catene”, il nuovo singolo dei “Nessuno Escluso”, affronta il contraddittorio che nasce nel momento in cui, tutto quello che un attimo prima ci sembrava una zavorra, un peso, si trasforma in un appiglio sicuro, una certezza che ci rinfranca.

Questa contraddizione ci lascia storditi, incapaci di reagire e ci sentiamo parte di un flusso più forte di noi al quale non possiamo opporre resistenza; ci sentiamo immersi in una nube grigia che pur riparandoci, non ci fa vedere la bellezza che abbiamo intorno, non ci fa sentire liberi.

Così, un lavoro odiato, una situazione familiare che non ci soddisfa, un percorso che non sta dando i suoi frutti, da motivo di sofferenza diventa una sicurezza della quale non possiamo fare a meno.

Ad accompagnare la traccia, un videoclip ufficiale prodotto da Peppe Catalanotto e girato presso il laboratorio9 di Sesto Fiorentino in cui si racconta un mondo onirico dove le catene si materializzano in una propria identità portando oggetti e situazioni che richiamano immagini universali di contraddittorio emotivo, dal quale nasce la percezione che le nostre stesse catene sono anche la nostra ancora di salvezza.

I Nessuno Escluso sono formati da Massimo Morelli (chitarra e voce principale), Raffaele Polito (basso e seconda voce), Marco Miai (batteria).

I primi mesi della loro formazione vengono passati alla stesura di brani originali e alla ricerca di un sound personale, riprendendo anche brani acustici già scritti ai quali viene messo un vestito più rock, anche grazie all’arrivo di Marco alla batteria che porta la sua spiccata vena graffiante all’interno della formazione ed il sound si sposta verso ambienti più duri e via via diventa sempre più dinamico e sostenuto, abbandonando progressivamente la venatura folk.

Ancora però la formazione è molto sperimentale ed è solo con l’arrivo di Raffa al basso, nell’aprile/maggio 2023 che il gruppo prende definitivamente vita, trovando una forma, una strada, un sound riconoscibile ed un nome: Nessuno Escluso.

A marzo 2024 arriva la svolta e viene avviata una collaborazione con l’agenzia di management Sorry Mom! che porterà i Nessuno Escluso a pubblicare i propri lavori durante tutto l’anno.

Un Power-Trio atipico che attraverso la musica ha come primo obiettivo l’espressione di sé, dell’essere vivi e dell’essere veri attraverso un sound graffiante, dinamico, a volte volutamente scarno e privo di dimostrazioni fini a se stesse, con testi introspettivi a cavallo fra il dolce e l’amaro, che parlano di emozioni, riflessioni di vita, difficoltà e bellezza che si dà nell’essere qui ed ora.