“A Sua Immagine” stamani su Rai 1 celebra la Madonna Addolorata

Stamani su Rai 1 all’interno del programma di approfondimento religioso “A Sua Immagine”, la celebrazione della Madonna Addolorata

La puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 15 settembre alle 10.30 su Rai 1, è dedicata alla celebrazione della Madonna Addolorata. La devozione alla Madre dolorosa si sviluppa a partire dalla fine dell’XI sec. Fu Papa Pio VII nel 1814 a introdurla nel calendario liturgico romano. La figura della madre che soffre per i dolori e la passione del figlio è di estrema attualità. In lei molte madri, che la vita ha messo a dura prova, trovano vicinanza e consolazione.

Ospiti in studio con Lorena Bianchetti, per raccontare la storia di questo culto molto forte e sentito, il teologo Natale Benazzi, Elisa e Salvatore, due genitori che hanno perso il loro figlio Davide di otto anni per una malattia incurabile. Davide ha vissuto una breve ma intensa esistenza in circostanze particolari che rendono la sua vicenda umana straordinaria. Inoltre, la commovente testimonianza di una madre ucraina che ha perduto suo figlio in guerra.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Avezzano. Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo” che ci guida verso l’Anno Santo. Alle 12.00 come ogni domenica in diretta l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.