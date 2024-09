Su Rai 1 al via “Sabato in Diretta” con Emma D’Aquino

Al via il nuovo appuntamento del sabato di Rai 1: da oggi pomeriggio in onda “Sabato in Diretta” con Emma D’Aquino

Emma D’Aquino dal 14 settembre ogni sabato, alle 17, su Rai 1 conduce “Sabato in Diretta”. L’analisi e l’approfondimento delle notizie più rilevanti della settimana raccontate attraverso punti di vista diversi per restituire la complessità della realtà. La cronaca, l’attualità, il costume, la narrazione del mondo in cui siamo immersi scendendo in profondità attraverso sfaccettature, contraddizioni e gradazioni di colore di ogni notizia.

Ospiti in studio, filmati, storie e collegamenti in diretta per informare e raccontare il senso di quello che accade. Analizzare i fatti seguendo il filo del racconto per capire dove tutto è cominciato, verificare quello che è stato e quello che è diventato, porre domande e cercare risposte. Il racconto in diretta del mondo che ci circonda seguendo la ricchezza dei vari punti di vista.