Lab-Evo chiude round di investimento da 1 milione di euro

Chiusura del round di investimento da 1 milione di euro da parte di Lab-Evo S.r.l., startup innovativa nel settore della salute e del benessere

Lab-Evo S.r.l. , la startup italiana nata nel 2022 dall’idea di Matteo Nobili e specializzata nella prevenzione della salute e del benessere che utilizza tecnologie innovative per offrire test di laboratorio accurati in qualsiasi luogo promuovendo uno stile di vita sano e consapevole per migliorare la qualità della vita e favorire la longevità, annuncia la chiusura di un nuovo round di investimento del valore di 1 milione di euro.

Il round è stato guidato da un unico investitore: Fincarl Spa, società di investimenti con sede a Milano, sotto la leadership della dott.ssa Speranza Carletti che ha dato fiducia alla startup. L’infusione di capitale rappresenta una conferma del potenziale di Lab-Evo nel settore sanitario e del benessere, dove la startup si distingue per l’approccio innovativo e per la sua missione di rendere la salute una priorità accessibile a tutti.

“Questo nuovo aumento di capitale rappresenta un importante riconoscimento del valore della nostra azienda e del suo potenziale. Siamo felici della fiducia riposta nel progetto poichè crediamo che con la digitalizzazione si possa trasformare il modo in cui le persone accedono ai servizi di diagnostica e prevenzione, rendendoli più accessibili, efficienti e personalizzati” precisa Matteo Nobili, CEO di Lab-Evo.

Sviluppare nuovi prodotti e servizi: i progetti futuri della startup

Una recente indagine di The patients-association sui servizi di test diagnostici del Regno Unito, ha rivelato una chiara esigenza di miglioramenti, con il 93% dei pazienti che richiede maggiori investimenti nella diagnostica e il 91% che considera prioritari quelli in nuove tecnologie. Molti sono disposti a pagare privatamente per evitare lunghe attese, con il 60% che si dichiara pronto a farlo, e il 77% che accetterebbe di fare i test a domicilio, ciò dimostra la necessità di miglioramento dei servizi legati alla salute delle persone.

É anche per queste ragioni che Lab-Evo si pone l’obiettivo di migliorare e ampliare la piattaforma tecnologica, facilitando l’accesso da remoto alle analisi di laboratorio e offrendo soluzioni personalizzate per il benessere. Inoltre, la nuova iniezione di capitale sarà utilizzata per sostenere lo sviluppo commerciale, con un particolare focus sulla digitalizzazione del settore sanitario, l’azienda infatti si propone di rivoluzionare l’accessibilità delle analisi di laboratorio, fornendo un’alternativa innovativa e sicura ai metodi tradizionali.

Oltre a potenziare le capacità tecnologiche e logistiche nonché l’acquisto di attrezzature avanzate, l’investimento supporterà anche le attività di marketing per incrementare la brand awareness di Lab-Evo e consolidare la sua posizione per diventare un punto di riferimento affidabile nel mercato della salute e del benessere attraverso una gamma di prodotti e servizi personalizzati.

“Grazie a questa nuova fase di investimento ci impegneremo a offrire soluzioni sempre più innovative e su misura per i nostri clienti con tecnologie d’avanguardia accessibili e accurate. Aspiriamo a diventare un punto di riferimento digitale per aiutare le persone a migliorare la qualità della loro vita e avere un invecchiamento di successo.” conclude il CEO di Lab-Evo Matteo Nobili.