Danda prende la chitarra e canta “Smini”

Briosa, frizzante, giocosa come l’estate, Danda prende la chitarra e canta. Con oltre 25.000 ascolti su Spotify, fuori “Smini”

Briosa, frizzante, giocosa come l’estate, Danda prende la chitarra e canta. Con oltre 25.000 ascolti su Spotify, fuori “Smini”: una carica di energia positiva che arriva dritto al cuore.

Il ritmo coinvolge, il piede batte il tempo, le braccia si librano in aria. Un tono molto allegro e leggero, a dispetto di un testo che esprime sentimenti opposti. Parole semplici e universali per un brano che ha il potere di far sorridere e di unire.

«Sono stata improvvisamente rapita dall’ispirazione.» spiega Danda «In “Smini” ha preso forma tutta l’energia positiva che mi si sprigionava dentro e voleva uscire. Una sensazione meravigliosa, di assoluto benessere, che ho cercato di trasmettere a chi mi ascolta. Soprattutto nei momenti più difficili della vita.»

Giovanissima napoletana perfezionatasi alla “New York Film Academy” di Miami, la talentuosa attrice Alessandra Greco indossa le vesti di cantante e diventa “Danda”. Bella come labbra che sorridono, pubblica SMINI. Una canzone che irradia good vibrations. Un mix di sonorità ricorrenti che, nel loro ciclico fluire, lasciano che la melodia ti entri dentro. In continuo movimento, tra gli alti e bassi di ogni umana esistenza, “I’ll be fine I’ll be alright”. Perché, in un modo o nell’altro, riusciremo ad andare avanti. SMINI è il nuovo singolo di Danda. Fuori su Apple Music / Spotify / YouTube