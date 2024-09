Qatar Airways Group investe nella compagnia Airlink

Qatar Airways Group ha acquisito una quota del 25% nella principale compagnia aerea regionale indipendente dell’Africa del sud, Airlink

Qatar Airways Group ha acquisito una quota del 25% nella principale compagnia aerea regionale indipendente dell’Africa del sud, Airlink. L’annuncio rappresenta la riconferma dell’ambizione della pluripremiata compagnia aerea di sviluppare ulteriormente le proprie operazioni nel continente africano.

L’investimento in Airlink – che vola verso più di 45 destinazioni in 15 paesi africani – rafforzerà la partnership di code-sharing tra le due compagnie aeree e la strategia di crescita di Qatar Airways in Africa, consolidando il suo ruolo di motore chiave per il successo economico del continente.

Nell’annuncio, il Chief Executive Officer Qatar Airways, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il nostro investimento in Airlink dimostra ulteriormente quanto consideriamo l’Africa parte integrante del futuro della nostra attività. Questa partnership non solo conferma la nostra fiducia in Airlink, in quanto azienda resiliente, agile, finanziariamente solida e governata su sani principi, ma anche nell’Africa nel suo insieme, mostrando un enorme potenziale che siamo lieti di contribuire a realizzare”.

Rodger Foster, Amministratore Delegato di Airlink, ha dichiarato: “Avere Qatar Airways come partner azionario è un forte sostegno ad Airlink e fa eco alla fiducia dei mercati che attualmente serviamo e che intendiamo aggiungere alla nostra rete. Questa transazione sbloccherà la crescita fornendo efficienze di scala, aumentando la nostra capacità ed espandendo la portata del nostro marketing. Rafforzando Airlink e la sua attività, questo investimento potenzierà tutte le partnership esistenti con le compagnie aeree che Airlink ha coltivato nel corso degli anni”.

La collaborazione tra Qatar Airways e Airlink mira ad allineare i programmi fedeltà di entrambi i vettori: Qatar Airways Privilege Club e Airlink Skybucks.

Qatar Airways attualmente vola verso 29 destinazioni in Africa ed è stata registrata una forte crescita del mercato grazie alle nuove destinazioni aggiunte al network Qatar Airways nel continente da dicembre 2020. Abidjan, Abuja, Accra, Harare, Kano, Luanda, Lusaka e Port Harcourt sono le città africane appena aggiunte all’ampio network di Qatar Airways, mentre Il Cairo e Alessandria sono state ripristinate.