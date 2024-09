“Pioggia sul cemento” è la canzone d’esordio di Franci

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “PIOGGIA SUL CEMENTO”, il primo singolo di FRANCI

Il brano “Pioggia sul cemento”, pubblicato dall’etichetta DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, nasce in un pomeriggio buio e malinconico, momenti frequenti nella vita di ogni adolescente. Spesso a quest’età si ha paura del futuro e ci si sente oppressi dalle proprie insicurezze e fragilità, nonostante ci si renda conto che qualcosa di bello in ognuno di noi c’è, come due pianeti vicini che saranno sempre inseparabili. Ci sono momenti, però, in cui quelle insicurezze hanno il sopravvento sui sogni e sulla parte bella di ognuno di noi, fino a quando razionalmente ci si rende conto che non sono altro che un limite alla realizzazione dei propri sogni. Così come la pioggia che, quando cade sul cemento svanisce, le lacrime che rigano il viso fanno svanire quel vuoto lasciando spazio alla visione della parte bella di sé. Con questa consapevolezza del bello sarà più facile affrontare in futuro momenti difficili che inevitabilmente capiteranno, perché non siamo altro che due anime intrappolate in uno specchio che si completano a vicenda. Alla fine, sono proprio le fragilità a renderci unici.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono molto contenta dell’uscita di questo brano perché oltre ad essere il risultato di mesi di lavoro, è la prima volta che canto e pubblico una canzone scritta da me.

È stato un bel percorso formativo ma anche e soprattutto un modo per sfogarmi attraverso la mia musica e riuscire a trasmettere le emozioni che provo alle persone che mia ascoltano. Spero che questo brano colpisca gli ascoltatori ed in particolare, gli adolescenti come me perché è una canzone che si basa sulle nostre insicurezze.

Auguro a me stessa di continuare a realizzare i miei sogni, come questo e a non fermarmi mai davanti a nessun ostacolo, dando sempre il meglio di me”.

Biografia

Francesca Gugliotta ha 16 anni e vive a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia.

Frequenta il terzo anno di Liceo Scientifico e ha sempre dedicato la sua vita alla musica sin dall’età di 6 anni suonando la chitarra, partecipando a numerosi concorsi musicali e Master.

Ora iscritta al conservatorio F. TORREFRANCA di Vibo Valentia, dove studia Chitarra classica, e dal 2022 alla scuola di canto di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE di Cecilia Cesario e Rosario Canale.

Nella vita il suo sogno e obiettivo è quello di vivere della sua musica e comincia a scrivere sperando con essa di ispirare ed emozionare le persone che l’ascoltano.

“Pioggia sul cemento” è il singolo d’esordio.