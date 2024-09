TalentGuru rivoluziona il mondo del lavoro nel settore tecnologico

Romeo Lippi e Adriano Rando annunciano il lancio di TalentGuru, un innovativo progetto volto a rivoluzionare il mondo del lavoro nel settore tecnologico

Con una combinazione unica di competenze psicologiche e un’approfondita conoscenza del mondo ICT, TalentGuru offre un percorso formativo esperienziale che va oltre le tradizionali competenze tecniche. Grazie a un metodo che coniuga formazione online e sessioni live interattive, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare le soft skills fondamentali per eccellere nel loro lavoro, come la comunicazione efficace, il lavoro di squadra e la risoluzione dei problemi.

Perché TalentGuru?

Metodologie utilizzate: scientifiche ed ICT riconosciute a livello internazionale.

Esperienza e risultati concreti: con oltre 16 anni di esperienza nella consulenza e formazione e più di 2000 persone aiutate, Romeo Lippi garantisce un approccio personalizzato e altamente efficace.

Un approccio olistico: TalentGuru non si limita a insegnare nuove competenze, ma aiuta i partecipanti a comprendere se stessi e a valorizzare le proprie potenzialità.

Risultati misurabili: grazie a un metodo scientificamente provato, TalentGuru è in grado di garantire risultati tangibili in termini di crescita professionale e personale.

Un’opportunità per tutti: che tu sia un giovane professionista o un manager esperto, TalentGuru ti offre gli strumenti necessari per raggiungere i tuoi obiettivi.

Il commento dei fondatori:

“Siamo entusiasti di lanciare TalentGuru e di contribuire a creare una nuova generazione di professionisti ICT più completi e preparati a affrontare le sfide del futuro” – dichiara Romeo Lippi, co-fondatore di TalentGuru.

“La tecnologia è in continua evoluzione, ma le soft skills rimangono fondamentali per il successo. TalentGuru offre una soluzione concreta per colmare questo gap e aiutare i professionisti ICT a raggiungere il loro pieno potenziale” – aggiunge Adriano Rando, co-fondatore di TalentGuru.

Cosa offriamo:

Coaching strategico personalizzato: Un percorso formativo su misura per le tue esigenze e i tuoi obiettivi.

Formazione esperienziale: Un’esperienza di apprendimento attiva e coinvolgente, che ti permette di mettere in pratica subito ciò che hai imparato.

Una community di professionisti: Un network di persone appassionate e motivate, con cui condividere esperienze e idee.

Per maggiori informazioni e per scoprire come TalentGuru può trasformare la tua carriera, visita il nostro sito web: https://www.talentguru.it