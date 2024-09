$apa torna sulle piattaforme con “WOWO”

“WOWO non è una canzone, è un messaggio di risposta a tutti coloro che mi hanno sempre sottovalutato per ciò che sono e per ciò che amo fare.” – Afferma $apa – “Non ho mai avuto il coraggio di affrontare ciò che mi faceva star male, ma la musica mi ha fatto assumere maggior sicurezza in me stesso. Questo è un altro lato di me, porterò avanti ciò che amo anche per chi mi odia. Ed è per questo che ho deciso di fare un regalo a coloro che hanno sempre il mio nome in bocca, spero vi piaccia!”