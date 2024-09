Il caso Orlandi e quello di Nessy a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3 parte la nuova stagione di “Chi l’ha visto?”. Al centro il caso Orlandi, Nessy bloccata in Egitto e la ricerca del corpo di Ana Maria

Urla di dolore, una ragazza che viene seviziata: è quello che si sente nella cassetta fatta ritrovare venticinque giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi. Ma è veramente lei? E se quella voce non fosse quella di Emanuela, ma di un’altra giovane donna? Ma chi, nello stesso periodo di Emanuela Orlandi, è stata rinchiusa e seviziata? E’ dedicata al caso Orlandi la prima inchiesta della nuova stagione di “Chi l’ha visto?”: in studio, mercoledì 11 settembre alle 21.20 in diretta su Rai 3, Federica Sciarelli ne discute con Pietro Orlandi.

Quindi lo sfogo di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: durante l’estate è dovuta scappare ben tre volte e trovare altri luoghi segreti e protetti per sfuggire alle minacce dell’ex marito.

Infine, la terrificante vicenda di Ana Maria Henao, la ricca ereditiera statunitense scomparsa il 2 febbraio, a Madrid, quando in alcune immagini, acquisite dagli investigatori, si vede un uomo che esce di casa con una valigia in mano e in quella valigia c’è l’ex moglie. A “Chi l’ha visto?” l’appello disperato della sua amica del cuore, che chiede aiuto per cercare il corpo di Ana Maria, forse gettato via e nascosto nei boschi del Vicentino. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.