Tekla nelle radio e in digitale con il brano “Rom’antica”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Rom’antica”, il nuovo singolo di Tekla per LaPOP

“Rom’antica” è un brano nato chitarra e voce, successivamente arricchito da suoni R&B e Funky. L’atmosfera che racconta è morbida e calda, proprio come il mese di luglio. Scritto nel luglio del 2019, durante uno dei tanti viaggi in treno Bologna-Roma di Tekla: stazioni e tramonti, continue occasioni e continue chimere. Il brano descrive quelle dinamiche magiche che Roma crea sempre e comunque. Che sia un viaggio di lavoro o di svago, la sua anima antica ed imponente sa incantare anche il più distratto dei passanti.

Il testo è nato in periodo di continui spostamenti, accompagnata da rapidi tramonti che hanno contribuito alla nascita di questo testo. Rom’antica porta il mare a Roma, le sirene richiamano l’ambiente urbano e trafficato, dove la città sembra una giungla. Al tempo stesso però Tekla ha voluto affiancare l’idea delle sirene tentatrici, che illudono: Roma è piena di occasioni, dal punto di vista musicale e artistico, che al tempo stesso non sono sempre ciò che sembrano.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Roma mi ha sempre baciato lasciando l’amaro in bocca: per ogni bella occasione, si raccoglievano almeno il doppio delle chimere”

Biografia

Francesca in arte Tekla nasce nel giugno del ’94 a Bologna. Sin da giovanissima si dimostra appassionata di poesia e musica. All’età di dodici anni partecipa al concorso L’Italia che canta 2006: il primo palco e la prima esperienza televisiva le regalano una piccola consapevolezza e curiosità nell’approfondire questo percorso. Vince il Premio Qualità. Questa magica esperienza è lo stimolo ad avviare un percorso di studio canoro insieme alla jazzista e concertista americana Irene Robbins. Nel 2014 pubblica in modo indipendente il suo primo singolo: Sola e Sporca. Nel 2015 inizia il percorso musicale su Rai2, al talent The Voice of Italy. Nel 2016 Fonoprint Studios è il primo contratto discografico con cui Tekla pubblica “Via”, brano curato da Cristian Riganò. Nel 2017 produce Marama il suo primo album con influenza afro-pop e afro-beat. Dal 2019 inizia un percorso indipendente di autoproduzione, che comprende include la creazione di testi e suoni per altri artisti, inizia così diverse collaborazioni in veste di autrice. Una collaborazione dalla quale è nato un progetto di duo femminile è quella con Ilaria: le due hanno pubblicato insieme Isola, Déjà vu, NON PERDO MAI, i singoli Eh Bam Bam (prod. Double Deejay) e Un’altra me. Da solista, le ultime release di Tekla sono i singoli: A volte capita, Tutte le volte, Male, Nuvole e mare.

“Rom’antica” è il nuovo singolo.