Lilciu nelle radio e in digitale con “Ultra-pare”

In rotazione radiofonica “ULTRA-PARE”, il nuovo singolo di LILCIU disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale

“ULTRA-PARE” è un brano che racconta una storia sentimentale ormai finita, dove il cantante spiega la situazione di rottura, fino ad arrivare a come si sia sviluppata la vita di entrambi dopo la loro relazione ormai conclusa, lui ancora che combatte con se stesso e lei ormai felice altrove. Il tutto viene narrato dall’artista come se spesso l’ex sia ancora presente nella sua vita di tutti i giorni. Un brano che racconta sì di situazioni personali, ma che vuole anche rappresentare la difficoltà che spesso queste storie finite poi portano alle persone e come anche ognuno singolarmente viva queste situazioni, affrontandole in maniera del tutto individuale. Raffigura quindi quello che chiunque può aver vissuto e come spesso accade ognuno può immedesimarsi nel narratore a dare la sua interpretazione in base al suo vissuto. Esprime il concetto di come queste persone ormai passate avranno sempre un piccolo spazio all’interno del nostro essere futuro, dentro un ricordo, una sensazione, un luogo, una frase

Musicalmente e vocalmente il pezzo vuole essere omaggio principalmente a tre artisti, condendo con sonorità molto acustice.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Il passato, le storie d’amore e soprattutto quelle finite male, che portano un grande scompiglio spesso non hanno bisogno di essere dimenticate, ma attraversate! Questo brano è l’espressione dei segni lasciati su di ognuno di noi, dalle relazioni passate, che nel bene e nel male ci hanno lasciato e insegnato qualcosa che non ci abbandonerà mai.. ”

Il video è un semplice lyric video prodotto insieme a Martina che si ispira ad alcuni video lyrics molto famosi cercando di svilupparne uno molto colorato e semplice ma al contempo molto efficace, dove le parole e le poche immagini disegnate sono strettamente legate tra loro.