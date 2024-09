“Zeus: l’ordine del cosmo” stasera su Rai Storia per “Cronache dal mito”

“Cronache dal Mito” è il programma di Rai Cultura condotto da Cristoforo Gorno e in onda da lunedì 9 settembre alle 21.10 su Rai Storia

In origine erano entità, storie, vite in cui credere. Successivamente sopravvissero come simboli, letterari, estetici, filosofici. Con l’avvento del Cristianesimo si trasformarono in eredità pagane, diaboliche per poi essere recuperate dall’Umanesimo e durante il Rinascimento. Per l’Illuminismo non erano che superstizioni variopinte. Poi, tra Ottocento e Novecento, in pieno Romanticismo, tra sociologia, antropologia e psicoanalisi, ci si accorse che le dee, gli dèi, le eroine e gli eroi del mito avevano resistito.

“Cronache dal Mito”, il programma di Rai Cultura condotto da Cristoforo Gorno e in onda da lunedì 9 settembre alle 21.10 su Rai Storia, racconta alcuni dei grandi miti del mondo antico ripercorrendo i luoghi in cui sono nati e seguendone le trasformazioni nel corso delle epoche. Gorno, che utilizza le forme narrative delle Cronache dall’Antichità, dal Medioevo e dal Rinascimento, non poteva non iniziare il suo racconto da Zeus, il padre degli dei. È dalla Valle dei Templi di Agrigento, dove sorgeva uno dei templi più grandiosi del mondo antico a lui dedicato, che Cristoforo Gorno comincia a narrare il mito di Zeus, dalla nascita dell’universo, allo scontro con i Titani e i Giganti fino al sorgere del nuovo ordine creato dagli dei dell’Olimpo, senza dimenticare la lunga serie di amori del dio né l’impatto della sua figura sulla storia umana.

Alle 22.40, poi, Gorno ripercorre la storia di Teseo e Arianna nel luogo che da molti è stato considerato come il sito che ha ispirato il mito del Labirinto: il Palazzo di Cnosso.