Us Open 2024: Sinner dedica il trionfo alla zia malata

Dopo la vittoria agli Us Open 2024, Sinner commosso dedica la vittoria alla zia: “Sta male, non so quanto rimarrà ancora al mio fianco”

Ha preso il trofeo degli Us Open dalle mani di Andre Agassi. Jannik Sinner ha alzato al cielo quella Coppa che nessun italiano era mai riuscito a conquistare. “Questo titolo per me vuole dire tantissimo- ha detto l’azzurro numero 1 al mondo dopo l’impresa- L’ho ottenuto in questo periodo bello della mia vita ma anche difficile. Devo dire grazie al mio team, che mi è stato vicino e mi supporta sempre. Ci siamo impegnati giorno dopo giorno per arrivare a questo, ho avuto belle sensazioni durante il torneo, ma penso di potere migliorare ancora, e quindi ci sono cose su cui devo continuare a lavorare”.

Poi, una dedica speciale: “Io amo il tennis ma ho imparato che c’è anche altro. Vorrei dedicare questo titolo a mia zia- ha detto Sinner visibilmente commosso- Non sta molto bene. Non so quanto rimarrà ancora al mio fianco. E’ così bello poter condividere momenti belli con lei. È una persona molto importante nella mia vita. Auguro a tutti di avere sempre tanta salute. Sfortunatamente non è sempre possibile”.

Infine, “voglio ringraziare anche la gente, che in queste settimane mi è stata vicina e mi ha incoraggiato” ha concluso.