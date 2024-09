Su Rai 1 al via oggi la nuova stagione di “Unomattina”

Al via oggi su Rai 1 la nuova stagione del programma “Unomattina”. Conduce Massimiliano Ossini con Daniela Ferolla

Torna l’appuntamento quotidiano con “Unomattina”, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dal 9 settembre, dalle 8.30 su Rai 1, per una nuova stagione ricca di contenuti e approfondimenti. Forte del successo della scorsa edizione, il programma riparte con l’obiettivo di offrire un’informazione puntuale e attenta, in linea con l’attualità e con lo sguardo sempre rivolto ai temi più sentiti dal pubblico. Confermata in conduzione la coppia formata da Massimiliano Ossini, al timone del programma per la terza stagione e sempre pronto ad affrontare nuove sfide, e Daniela Ferolla, il cui apporto ha arricchito la trasmissione di esperienza e sensibilità. Insieme, continueranno a guidare i telespettatori attraverso le notizie del giorno, proponendo, accanto al quadro completo degli eventi, sempre un focus particolare sulle storie positive e le buone notizie che meritano di essere raccontate.

La nuova stagione di “Unomattina” unirà i grandi temi dell’attualità, che devono stimolare la riflessione di tutti, e le piccole sfide che le famiglie italiane si trovano ad affrontare ogni giorno, dai prezzi che salgono alla bolletta da interpretare, dallo scadenzario fiscale alle visite di controllo, senza trascurare il mondo del lavoro e le sue evoluzioni. Torneranno tutorial e consigli pratici non solo per gestire al meglio la quotidianità e risparmiare, ma anche per curare il benessere psicologico, argomento sempre più rilevante nella contemporaneità. Centrali anche il tema dell’ambiente e della tutela dei prodotti del territorio e l’attenzione al punto di vista femminile nel racconto della società, tratti distintivi e vera e propria bussola del programma nelle passate edizioni. Non mancheranno momenti dedicati alla cultura, allo spettacolo e al divertimento, con interviste a personaggi di spicco della scena nazionale e internazionale. “Unomattina”, inoltre, seguirà da vicino i principali eventi italiani come il Prix Italia, con il programma che per l’occasione si trasferirà per una settimana negli storici studi Rai di Torino, e il Festival di Sanremo, portando nelle case degli italiani le emozioni e le storie dei protagonisti.