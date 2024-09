Stanotte su Rai 3 secondo appuntamento con “Mano a mano”

Lunedì 9 settembre, alle 23.20 su Rai 3, secondo appuntamento con “Mano a mano”, il programma condotto da Federico Ruffo con l’obiettivo di mostrare ai telespettatori come le associazioni impiegano i fondi raccolti attraverso le campagne “sms solidale” sostenute dalla Rai. In questa puntata si alterneranno numerosi ospiti d’eccezione: aprirà la serata la conduttrice Paola Saluzzi, che racconterà la sua esperienza al fianco del FAI. Si tratta di un’organizzazione presente in tutta Italia con la missione di restituire ai cittadini il patrimonio culturale e ambientale dimenticato, grazie allo sforzo di centinaia di volontari e anche grazie all’impegno della Rai, che ogni anno organizza le Giornate FAI RAI, per permettere ai cittadini di contribuire con una donazione. In studio sarà presente anche il Direttore Generale del FAI, Davide Usai.

Con la Fondazione Soleterre e il suo presidente, Damiano Rizzi, il racconto si sposterà sul fronte dell’assistenza ai bambini ospedalizzati, con la testimonianza di Natasha Stefanenko, che sostiene l’organizzazione da ormai vent’anni.

Con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), partner di Rai, e con la presenza di Francesco Pannofino, che spesso presta la sua voce alle campagne di UNHCR, si affronteranno diversi temi di rilevanza mondiale: migrazioni, cambiamenti climatici ed emergenze umanitarie dovute a guerre e calamità naturali. A parlarne in studio sarà Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi dell’Agenzia dell’ONU, con cui si discuterà del successo delle campagne realizzate in collaborazione con Rai, che negli ultimi anni hanno permesso ai cittadini di donare circa 6 milioni di euro.

In chiusura una delle organizzazioni attive dal 23 al 29 settembre nella raccolta fondi via sms per finanziare il progetto “Custodi del Bello”, nato per dare una seconda opportunità a cittadini italiani e stranieri, che vengono reinseriti nella comunità e nel mondo del lavoro attraverso la cura di aree pubbliche.