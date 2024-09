Sinner asfalta anche Fritz e trionfa per la prima volta agli Us Open

Us Open 2024, Sinner implacabile: è un trionfo storico. L’azzurro ha battuto in tre set 6-3, 6-4, 7-5 l’americano Taylor Fritz. È il primo italiano a conquistare il titolo

Una partita senza storia, che ha fatto la Storia. Un implacabile Jannik Sinner si è preso di prepotenza gli Us Open battendo in tre set 6-3, 6-4, 7-5 il ‘padrone di casa’ Taylor Fritz, che aveva 24mila spettatori a sostenerlo sulle tribune del campo centrale ‘Arthur Ashe’ di Flushing Meadows, a New York.

L’azzurro però non ha sentito nessuno, ha imposto il suo tennis, ha servito forte e ha centrato l’ennesimo primato della sua ‘giovane’ carriera: primo italiano a vincere gli Us Open, impresa che era riuscita in campo femminile alla sola Flavia Pennetta nel 2015. Secondo Slam per Sinner dopo gli Australian Open, sempre in questo straordinario 2024, primo giocatore dai tempi di Guillermo Vilas nel 1977 a completare i suoi due primi trionfi negli Slam nella stessa stagione.

Insomma, alla fine anche le stelle in tribuna arrivate per Fritz hanno dovuto applaudirlo. Tra loro la cantante Taylor Swift e il compagno Travis Kelce, stella Nfl, l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk, l’attore Matthew McConaughey con tanto di fascia a stelle e strisce intorno alla testa, ma anche Jason Tatum, campione Nba con i Boston Celtics e oro olimpico con Team Usa, e un altro oro olimpico, quello nei 100 metri Noah Lyles. Ma a brillare in campo è stata la stella italiana Sinner. Il numero 1 del mondo del tennis, dall’America all’Australia.

Qui sotto il bacio di Anna Kalinskaya al suo fidanzato Jannik Sinner subito dopo aver conquistato la vittoria agli Us Open.

(Foto dal profilo X di Jannik Sinner)