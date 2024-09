Partiti i lavori per nuovo terminal crocieristico di MSC a Galveston

Di recente ha avuto luogo la cerimonia di posa della prima pietra per il nuovo terminal crocieristico di MSC presso il porto di Galveston, segnando l’inizio di una trasformazione ambiziosa e di grande portata. La cerimonia, celebrata con la partecipazione di illustri esponenti di MSC Cruises, della Cruise Lines International Association (CLIA), di funzionari eletti, leader comunitari e altri partner del porto, ha rappresentato un momento cruciale per lo sviluppo economico e turistico della regione.

Il progetto prevede la conversione di un magazzino merci esistente in quello che diventerà il quarto terminal crocieristico del porto, con un investimento complessivo di 151 milioni di dollari. Il complesso crocieristico, situato presso il Pier 16, comprenderà un terminal di 15.300 metri quadrati e un parcheggio del valore di 55 milioni di dollari. La struttura accoglierà l’MSC Seascape al momento dell’inaugurazione, prevista per novembre 2025.

Durante l’evento, Rodger Rees, direttore e amministratore delegato del porto di Galveston, e Rick Sasso, presidente di MSC Cruises USA, hanno svelato un’imponente rappresentazione grafica del futuro terminal, con l’MSC Seascape ormeggiata accanto, suscitando un caloroso applauso dai più di 150 presenti.

Nel suo discorso, Rees ha dichiarato: “Oggi celebriamo un traguardo significativo, che avrà un impatto profondo sulla nostra comunità, sugli ospiti delle crociere e sui nostri partner portuali. Questo nuovo e magnifico terminal non solo genererà posti di lavoro e crescita economica per la regione, ma offrirà anche una nuova e entusiasmante opzione crocieristica per il nostro mercato, creando opportunità di crescita per i nostri partner.”

Ha inoltre esteso un caloroso benvenuto texano a MSC Cruises, la terza più grande compagnia di crociere al mondo, sottolineando come la decisione di stabilire una base a Galveston testimoni l’importanza strategica del porto nei mercati crocieristici statunitense e globale. Rees ha aggiunto che si prevede di superare i 2 milioni di passeggeri all’anno a partire dal 2026.

Rick Sasso ha poi commentato: “La posa della prima pietra per il Terminal Crociere 16 rappresenta un passo significativo nell’espansione continua di MSC Cruises negli Stati Uniti. L’aggiunta di Galveston come nostro quarto porto base renderà ancora più accessibile per i viaggiatori delle regioni centrali e occidentali del paese godere della nostra distintiva combinazione di stile europeo e comfort americano. Questo terminal all’avanguardia darà il tono a un’esperienza crocieristica memorabile. Siamo entusiasti di collaborare strettamente con il porto di Galveston per plasmare il futuro delle crociere in Texas, offrendo vacanze straordinarie e momenti indimenticabili a bordo della splendida e moderna MSC Seascape.”