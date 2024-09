Oggi su Rai 1 la settimana stagione de “Il Paradiso delle signore”: la trama

Oggi pomeriggio su Rai 1 al via la settima stagione de “Il Paradiso delle Signore”. La serie daily verso il traguardo delle 1.000 puntate

Torna l’atteso appuntamento quotidiano con “Il Paradiso delle Signore”. Lunedì 9 settembre alle 16.05 su Rai 1 prende il via la settima stagione composta da 160 nuovi episodi. La serie daily è prossima a tagliare il traguardo delle mille puntate il 4 ottobre e, per celebrare l’episodio numero 1.000 – dal 24 settembre al 6 ottobre, a Palazzo Velli Expo a Roma – sarà allestita una mostra celebrativa della serie: un percorso espositivo e immersivo per ripercorrere attraverso filmati d’epoca, fotografie dal set, abiti, creazioni originali e incontri con il cast, la storia italiana e del grande magazzino più amato d’Italia.

“Il Paradiso delle Signore” si conferma la serie daily leader degli ascolti, non solo su Rai 1 – dove la sesta stagione ha ottenuto una media di oltre 1,7 milioni di telespettatori con il 19,4% di share (periodo: 11 settembre 2023-22 aprile 2024) -, ma anche su RaiPlay dove ha superato le 20,1 milioni di ore viste con oltre 58,7 milioni di visualizzazioni (periodo: 11 settembre 2023-29 aprile 2024). La serie, apprezzata anche all’estero, è stata venduta in oltre 70 Paesi, tra cui Usa, America Latina, Spagna, Giappone, Filippine, Portogallo e Grecia.

Le vicende della settima stagione ripartono dal settembre del 1965 con una grande novità a Villa Guarnieri: l’arrivo di Odile (Arianna Amadei), la figlia ritrovata di Adelaide che ha accettato finalmente di andare a Milano per tentare di creare un rapporto con la madre naturale. Odile si ritrova al centro di un mondo a lei estraneo, alla ricerca di un equilibrio che possa conciliare la sua vita e le convenzioni che la circondano. A colpirla sono i forti contrasti cui è costretta ad assistere tra Adelaide, Umberto (che cerca in ogni modo di riconquistarla), Tancredi (ancora pieno di astio verso Vittorio Conti), e la cugina Marta (accusata di aver aiutato Matilde e Vittorio a fuggire).

Dopo la precipitosa fuga di Conti, in attesa di scoprire se il direttore del Paradiso troverà il modo di tornare a Milano, Roberto Landi e Marcello Barbieri sono impegnati con tutta la grande famiglia del Paradiso a offrire novità ai clienti. Per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda, la nuova collezione femminile è stata affidata a Gian Lorenzo Botteri, mentre la nuova stilista della GMM è Giulia Furlan (Marta Mazzi) che cerca nel lavoro anche una rivalsa personale.

Roberto e Rosa si dedicano alla realizzazione del Paradiso Market, mentre Marcello – anche per dimostrare il suo valore ad Adelaide – è alla ricerca di nuovi investimenti in competizione costante con Umberto Guarnieri, facendo ancora affidamento sulla collaborazione del fratello Matteo, senza sapere che è stato proprio lui ad averlo tradito nell’affare con Hofer.

La squadra delle Veneri, guidate da Irene, vede l’ingresso di una nuova commessa: Mirella (Giulia Sangiorgi), una ragazza madre che non crede più negli uomini. Per amore sospirano sia Agata che Delia, ma i loro desideri sembrano restare illusioni.

L’amore sembra illuminare la sola Elvira, sempre più legata a Salvatore Amato, che deve scontrarsi duramente con il padre, contrario alla sua unione a causa di pregiudizi verso i meridionali. Nel magazzino, accanto ad Armando e Alfredo, reduce dalla fine del rapporto con Irene, inizia a lavorare Enrico Brancaccio (Thomas Santu), un uomo che cerca in tutti i modi di nascondere il proprio passato.

Alla GMM, sia Tancredi che Umberto – “spinti dai propri odi personali” – continuano a voler affossare il Paradiso delle Signore. Questa lotta senza esclusioni di colpi rischia di portare a galla la verità sull’affare Hofer e di distruggere per sempre i già fragili equilibri della famiglia Guarnieri/Sant’Erasmo.

La famiglia Puglisi trepida invece per il prossimo matrimonio tra Matteo e Maria, anche se Ciro è più preoccupato per l’onore della figlia che vive in Francia. Sarà la saggia Concetta, sempre più impegnata nell’atelier, a trovare la soluzione per far tornare l’armonia in famiglia anche nei momenti più difficili.