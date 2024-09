Nel pomeriggio su Rai 2 al via la terza stagione di “BellaMà”

L’incontro tra Gen Z e Boomer, con Pierluigi Diaco, al centro della terza stagione del programma “BellaMà” in onda nel pomeriggio su Rai 2

Dopo due esaltanti stagioni, torna il 9 settembre la festa di “BellaMà”, dalle 15.25 alle 17 su Rai 2 dal lunedì al venerdì. Il programma pomeridiano ideato e condotto da Pierluigi Diaco, è un incontro generazionale tra Generazione Z (18-25 anni) e Boomer (over 55 anni). Anche quest’anno ci saranno 20 concorrenti e 30 opinionisti, sempre divisi tra le due generazioni, pronti a intervistare gli ospiti delle puntate, sfidarsi a colpi di reel, gare di ballo, canto, e ad animare i talk sull’attualità.

Con alcune novità, come “BellaSanremo” con Roberta Capua, un viaggio di avvicinamento all’appuntamento musicale e televisivo più importante d’Italia. Quindi Nancy Brilli con “Tutti recitano le favole”, dove i concorrenti Z e Boomer metteranno in scena i grandi classici, e infine “Tutti cantano le emozioni” con Gino Castaldo e Marco Morandi, che esploreranno la discografia dei grandi cantautori, ogni volta con un tema portante: al via il 10 settembre con i versi più emozionanti dedicati al “mare”.

Confermate anche le rubriche ormai cult della trasmissione, le gare di danza con Antonella Elia e Adriana Volpe, che accompagneranno i concorrenti in coreografie mozzafiato, e gli itinerari musicali di Rita Forte e Memo Remigi nelle canzoni più belle del Novecento, in un‘atmosfera da piano bar. Torna anche Don Walter Insero con la pagina “Dove si trova Dio?”, per affrontare temi esistenziali con sincerità e disincanto, quindi Manuela Villa che duetterà con i concorrenti per le loro prove di canto, e per chiudere il venerdì il viaggio nella musica leggera italiana, attraverso la voce e gli aneddoti di Rita Forte. E poi alcune puntate speciali dedicate ai grandi personaggi della cultura italiana, con ospiti Giovanni Minoli, Marino Bartoletti e Steve Della Casa: si parte il 19 settembre per celebrare i 90 anni della divina Sofia Loren. Non mancheranno i “Musicarelli” rivisitati dai ragazzi della Generazione Z, e quest’anno debutterà anche il corpo di ballo di “BellaMà”, composto da alcune componenti del cast, ballerine non professioniste.