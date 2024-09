Nations League: stasera in diretta su Rai 1 Israele-Italia

Nations League: dopo il clamoroso debutto in Francia, torna in campo la Nazionale di Spalletti. Stasera in diretta su Rai 1 la sfida a Israele

Dopo la spettacolare vittoria in rimonta contro la Francia al Parc des Princeps, gli Azzurri di Spalletti tornano in campo, lunedì 9 settembre, per la seconda giornata del gruppo 2. Ancora in trasferta, Donnarumma e compagni saranno impegnati stavolta in Ungheria, alla Bozsik Aréna di Budapest, la casa dell’Honved, lo stadio scelto dall’UEFA per ospitare le gare casalinghe di Israele, per ragioni di sicurezza. Rispetto al 3-1 di Parigi il Ct dovrà rinunciare a Calafiori, toccato duro da Dembelé e ancora alle prese con il dolore al polpaccio – al suo posto Buongiorno al centro della difesa, con Bastoni restituito alla posizione naturale di centrosinistra e Di Lorenzo confermato sul centrodestra – e sembra intenzionato ad effettuare un mini turnover, con Bellanova e Udogie pronti a rilevare Cambiaso e Dimarco sulle fasce e Kean a far rifiatare Retegui, almeno dall’inizio. Intoccabile, invece, il trio in mezzo al campo, Ricci-Tonali-Frattesi, dopo la sontuosa prestazione contro Les Bleus.

Israele-Italia, calcio d’inzio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Rai 1, a partire dalle 20.30, subito dopo il Tg1: telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani, con Tiziana Alla a bordocampo e Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni in studio.