È morto folgorato a 36 anni Carmine Diamante, un cantante neomelodico napoletano molto conosciuto sui social in particolare su Tik Tok

È morto a 36 anni Carmine Diamante, un cantante neomelodico napoletano molto conosciuto sui social in particolare su Tik Tok. Il Mattino scrive che l’artista sarebbe morto folgorato da una scossa elettrica mentre si trovava nella casa della madre a Castel Volturno. Qualcuno, sui social, ha parlato di un incidente avvenuto in piscina, ma le circostanze esatte della tragedia sono in via di accertamento. Di certo c’è che il cantante è morto sul colpo e i soccorsi non hanno avuto esito positivo.

Il 36enne, originario di Ponticelli, era sposato e papà di due bambini. I fan stanno riversando sui social moltissimi messaggi di condoglianze. “Non è possibile morire così giovane – scrive Pasquale – conoscevo Carmine artisticamente, un ragazzo pieno dì voglia di vivere con tanti progetti svaniti nel nulla Carmine Diamante ora farai cantare gli angeli del paradiso”. E ancora: “Non ci credo ancora.. Un ragazzo così solare, mettevi allegria in qualsiasi occasione ma l’amore che provavi per tua moglie era infinito, dalle tanta forza, veglia sempre su di lei, buon viaggio amico mio fai sorridere anche gli angeli in paradiso”. Francesca scrive: “Non ci sono parole, buon viaggio Carmine Diamante fai cantare gli angeli in paradiso”. Tantissimi i messaggi di condoglianze per la moglie Paola Conte. Su Instagram si è detta affranta da questa tragedia anche la cantante neomelodica Nancy Coppola, che ha scritto un messaggio di condoglianze alla famiglia e ricordato di essere stata lei a scrivere il primo singolo per Carmine.