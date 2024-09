Lunedì nero per i trasporti: sciopero di 8 ore di treni e autobus

Sciopero nazionale dei trasporti: oggi fermi treni e bus per 8 ore. Alla protesta hanno aderito Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna

Cattive notizie per i pendolari e per chi si muoverà con i mezzi pubblici oggi: per 8 ore si fermano bus e treni. È “confermato lo sciopero nazionale di otto ore il prossimo 9 settembre, di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)”. A riferirlo la Uiltrasporti, che specifica: “La protesta fa seguito alla prima azione di sciopero di quattro ore dello scorso 18 luglio che ha registrato alte adesioni, per rivendicare il diritto al rinnovo del Ccnl e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. La protesta coinvolge Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna.

Le agitazioni sono iniziate domenica 8 settembre, quando anche capitreno e macchinisti di Trenitalia e Trenitalia-Tper e personale delle imprese che si occupano di attività ferroviaria legata al trasporto passeggeri, si sono fermate a partire dalle 3 dell’8 settembre per concludersi il giorno dopo alle 2. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso. La domanda può essere presentata fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. “In alternativa- spiega Trenitalia- possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti”.

LO SCIOPERO DEI MEZZI A ROMA

I dipendenti delle linee gestite dall’Atac, RomaTpl, Ati Autoservizi Troiani/Sap sciopereranno dalle 08:30 alle 16:30. Nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante la stessa fascia oraria incroceranno le braccia anche i dipendenti di Cotral: a rischio le corse dei bus regionali e delle ferrovie Metromare e Roma Nord.

LO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO

I lavoratori dell’azienda dei trasporti milanesi incroceranno le braccia dalle 18 al termine del servizio.

LO SCIOPERO DEI MEZZI A NAPOLI

A Napoli lo sciopero coinvolgerà Anm ed Eav e scatterà dalle 9.00 alle 17.00. Stop a tram, bus, filobus, funicolari e alle linee Metro 1 e 6.

LO SCIOPERO DEI MEZZI A BOLOGNA E FERRARA

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 di lunedì 9 settembre. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

LO SCIOPERO DEI MEZZI A GENOVA

Il personale viaggiante e il personale operante su turni si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00. Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e Servizio Clienti).

LO SCIOPERO DEI MEZZI A VENEZIA

lo sciopero avrà durata di 6 ore dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e potrà interessare il personale Actv dei servizi di trasporto di navigazione, tranviario e automobilistico. Nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi.

LO SCIOPERO DEI MEZZI IN TOSCANA

In Toscana l’orario dello sciopero degli autobus di Autolinee va dalle 14.30 alle 22.30, mentre per la tramvia di Firenze potranno verificarsi disservizi tra le 9.30 alle 17.00.