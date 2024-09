I prog-rocker britannici Hilo annunciano le date live in UK

La band dei prog-rocker britannici Hilo annunciano la nuova collaborazione con Kscope e le date live nel Regno Unito del prossimo autunno

Caratterizzato da una magistrale fusione di progressive metal, sperimentazione elettronica e delicata sensibilità pop, il sound della band britannica Ihlo è in egual misura affascinante e intrigante. Oggi, i cinque membri hanno annunciato l’inizio della collaborazione con l’etichetta londinese Kscope e la ristampa del loro album di debutto “Union” entro la fine dell’anno, insieme alle date di un tour inglese a ottobre.

A tale riguardao Andy Robison, frontman della band, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di lavorare con Kscope. Dopo più di 5 anni come gruppo indipendente, compiere un passo successivo importante firmando con un’etichetta così affermata che collabora con molti artisti che amiamo, è un’impresa fantastica che ci riempie di energia!“.

DATE DEL TOUR IN UK

17 ottobre – 229, Londra UK

19 ottobre – Aatma, Manchester UK

21 ottobre – Trillians, Newcastle UK

22 ottobre – Bannermans, Edimburgo UK

23 ottobre – District, Liverpool UK

24 ottobre – The Sunflower Lounge, Birmingham UK

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili qui: https://linktr.ee/ihlo

Originariamente nati come duo successivamente alla collaborazione tra il cantante Andy Robison e il chitarrista Phil Monro, la formazione degli Ihlo si è stata completata con l’arrivo del chitarrista Rob Mair, Clark McMenemy alla batteria e Michael Roberts al basso.

Prevista entro la fine dell’anno una nuova versione, targata Kscope, dell’album di debutto del quintetto, Union, pubblicato nel 2019. Union è un’immersione progressive in una miriade di stupendi regni sonori, passando abilmente da passaggi di synth onirici a implacabili e grintosi parti vocali. I testi stratificati di Robison sono ispirati ai temi del surrealismo, della natura e della trascendenza, e la sua notevole voce richiama alla mente artisti del calibro di Jeff Buckley e Cedric Bixler-Zavala (At the Drive-In).

“A smörgåsbord of artful ambience, dancing djent and glossy pop hooks…

something of a cult classic“.

PROG MAG

Presto ulteriori dettagli sull’uscita di Union per Kscope 2024.