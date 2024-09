Evasi due fratelli dal carcere minorile Beccaria di Milano

Milano, evasi due fratelli al carcere minorile Beccaria, tra i “promotori” delle rivolte. Hanno 16 e 17 anni, per uno dei due è il terzo tentativo di fuga

Gli è bastato scavalcare il muro di cinta ed entrare nella metropolitana per far perdere le proprie tracce e ora sono ricercati in tutta l’area milanese. Sono due fratelli di 16 e 17 anni, di nazionalità egiziana, fuggiti del carcere minorile Beccaria di Milano nel pomeriggio di domenica, verso le 15.45.. A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Sappe. E in tarda serata giunge la notizia di un terzo fuggitivo dal Beccaria.

I due fratelli, spiega il segretario lombardo del Sappe, Alfonso Greco, erano nel gruppo avanzato e sono gli stessi che si sono resi promotori delle rivolte scorse e mai trasferiti nonostante i comportamenti pregressi”. Appena lo scorso 31 agosto i giovani detenuti del Beccaria avevano appiccato fuoco in vari locali tentando un’evasione di massa con danni importanti alla struttura.

Non solo, uno dei due fratelli è un recidivo: “È la terza volta che tenta di evadere- spiega Greco- Era già fuggito nel giugno scorso e rintracciato nel giro di qualche giorno”.

“Non c’è pace evidentemente nelle carceri del Paese-commenta il portavoce di Sappe- che si guardi al circuito per minori, in cui permangono detenuti fino al 25esimo anno d’età, o a quello per adulti. E quanto accade, ovviamente, non è frutto del caso, ma ha responsabilità precise da ricercarsi nel pressapochismo politico e amministrativo che imperversa ormai da troppi anni”, ha aggiunto.

IN ARRIVO IL NUOVO COMANDANTE CRISTOFARO E UN AGENTE DI SUPPORTO

Per tentare di far fronte alle difficoltà dell’Ipm di Milano, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità corre ai ripari e comunica l’arrivo, già programmato in precedenza, per oggi, lunedì 9 settembre, al Beccaria di un nuovo comandante della Polizia Penitenziaria e di un’unità di supporto.

“Nei giorni scorsi si è conclusa un’ispezione presso l’Istituto per minorenni “Beccaria” di Milano, da parte di funzionari del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, a seguito della quale sono stati individuati alcuni interventi infrastrutturali da svolgersi con la massima urgenza”. Non solo: “Il Nucleo Investigativo regionale dei baschi blu, unitamente alle Forze dell’ordine, è mobilitato per rintracciare i due giovani evasi”, afferma il Dipartimento. Quindi l’annuncio che da oggi “come da disposizione dei giorni precedenti, è previsto l’avvicendamento del comandante del contingente di Polizia Penitenziaria e l’arrivo di un’unità di sostegno agli agenti e al personale. Ad accogliere l’unità e il nuovo comandante, commissario Raffaele Cristofaro, sarà il Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano“.

E SPUNTA UN TERZO EVASO

Il sindacato di Polizia Penitenziaria Uilpa, in tarda serata, dirama la notizia che un altro detenuto, in circostanze ancora da chiarire, è evaso dall’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria di Milano.