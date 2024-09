Avance Gas ha venduto la flotta di VLGC a BW LPG

Avance Gas Holding Ltd. ha siglato un accordo di grande rilevanza con BW LPG Ltd. per la cessione della sua intera flotta di Very Large Gas Carriers (VLGC) per una somma complessiva di 1,05 miliardi di dollari. L’accordo riguarda otto navi VLGC eco-compatibili costruite nel 2015 e quattro VLGC a doppia alimentazione, costruite tra il 2022 e il 2023.

La transazione è stata formalizzata attraverso dieci Memorandum of Agreement (MoA) e include la novazione dei debiti esistenti per due delle navi attualmente in leasing. La consegna delle navi è programmata tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2024, garantendo una transizione fluida e graduale.

Si prevede che il valore contabile della flotta al momento della consegna si attesti tra i 730 e i 740 milioni di dollari, generando un guadagno di vendita stimato tra 310 e 320 milioni di dollari. Nel primo semestre del 2024, Avance Gas aveva già venduto quattro VLGC, ottenendo un guadagno di 121 milioni di dollari, portando così il guadagno annuale complessivo della vendita della flotta a circa 435 milioni di dollari.

Il pagamento sarà suddiviso in tre componenti: 585 milioni di dollari in contanti, 132 milioni di dollari tramite la novazione dei debiti e il restante importo in 19.282 milioni di azioni BW LPG, valutate a 1.725 dollari per azione, per un totale di 333 milioni di dollari. A seguito di questa transazione, Avance Gas diventerà il secondo maggiore azionista di BW LPG, con una quota del 12,77%.

Il ricavato netto in contanti, stimato in circa 217 milioni di dollari, si aggiungerà alla liquidità pro forma di 257 milioni di dollari già riportata al 15 maggio 2024. Dopo la conclusione dell’operazione, Avance Gas manterrà la proprietà di quattro navi gasiere di medie dimensioni (MGC), oltre alla partecipazione in BW LPG e una considerevole liquidità. Tuttavia, la transazione è subordinata all’approvazione delle novazioni per i VLGC in leasing e alla consueta procedura di chiusura prevista dai MoA.