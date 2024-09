Previsioni meteo 7 settembre 2024: l’autunno ci prova

Le previsioni meteo di oggi, sabato 7 settembre 2024: precipitazioni e calo termico sulle regioni italiane per l’arrivo di una nuova perturbazione

Condizioni meteo più instabili sull’Italia in questo secondo weekend di settembre a causa di una goccia fredda in quota sui settori occidentali del continente. Circolazione depressionaria che si è estesa fino al Mediterraneo centrale con una fase di maltempo anche intensa per l’Italia. Peggioramento meteo che interesserà soprattutto il Nord e le regioni del versante tirrenico. La circolazione depressionaria con goccia fredda in quota si muoverà nel corso dei prossimi giorni verso il Mediterraneo rinnovando condizioni meteo instabili o perturbate per l’Italia con un calo delle temperature su valori più consoni al periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 7 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con addensamenti bassi in Pianura Padana e sereno altrove. Al pomeriggio locali piovaschi in arrivo al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tempo in peggioramento su tutte le regioni con piogge sparse, più intense al Nord-Ovest. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge da isolate a sparse, soleggiato altrove. In serata e nottata tempo in peggioramento sulle regioni del versante tirrenico con piogge sparse in arrivo. Temperature minime stabili o in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio attesi acquazzoni nelle zone interne, specie delle regioni del versante tirrenico e della Sicilia, nessuna variazione altrove. In serata tempo del tutto asciutto con ancora cieli sereni. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .