“Freak Deal” è il nuovo singolo di Alessio’s Mind con Sorry Mom!

Il progetto musicale, Alessio’s Mind, lancia il suo quarto singolo intitolato “Freak Deal”, in collaborazione con Sorry Mom!. Questo brano racconta l’importanza di accettare sé stessi e di essere orgogliosi della propria unicità.

“Freak Deal” affronta il tema dell’auto-accettazione con un messaggio potente e chiaro: per quanto una persona possa considerarti strano o folle, se desidera davvero far parte del tuo mondo, dovrà apprezzare ogni aspetto di te, sia i pregi che i difetti, compreso il lato “freak”.

Con questo nuovo singolo, Alessio’s Mind invita tutti a celebrare la diversità e l’autenticità, diffondendo un inno all’individualità.

“Freak Deal” rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso artistico del giovane progetto, continuando a ispirare e a toccare il cuore degli ascoltatori.

Alessio Girolami – arte Alessio’s Mind, ha un piccolo bagaglio di vita e un grande sogno da realizzare.

Circondato da strumenti musicali come chitarre e bassi sin da piccolo grazie alla passione per la musica del fratello, inizia a studiare canto a 12 anni nella scuola di musica “ Jam” di Lucca dove comincia a conoscere meglio la propria voce.

Col passare degli anni continua a studiare con lezioni private e partecipa alle selezioni di talent show in giro per il mondo come X Factor a Milano e nella edizione inglese a Londra. A 21 anni inizia a sviluppare una forte passione per la scrittura di testi e inizia a collaborare con diversi musicisti, dando vita a tracce inedite nell’intento di esprimersi al meglio. Trasferitosi in Canada nel 2020 in piena emergenza covid, approfitta del lockdown per trovare spazio nella scrittura stringendo rapporti artistici con Fabio Cozzi, Agostino Barbieri e Andrea Girolami, con i quali sono nati i primi veri pezzi che rappresentano il suo stile e i messaggi che vuole condividere con il mondo.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con la quale pubblica i singoli “I’m gonna save you from that hell”, “We’re Forbidden”, “We’re Burning” e “Freak Deal”, prodotte da Luca Mongrandi e Push.