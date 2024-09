Tra Boccia e Sangiuliano continua lo scambio di accuse

La consulente Boccia a La Stampa: “Il ministro è sotto ricatto, in tv mi ha fatto sorridere”. Sangiuliano valuta esposto in Procura

Il ministro Gennaro Sangiuliano è sotto ricatto? “Io penso di sì”. Lo dice Maria Rosaria Boccia, in un video pubblicato sul sito della Stampa, anticipazione dell’intervista che domani sarà in edicola. “Mi riferisco ad alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto”, specifica.

“Ci siamo conosciuti il 5 agosto 2023 alla presentazione della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco”. Sui viaggi, precisa, “io ho sempre saputo che pagava il ministero, come evidenziano le mail ricevute dal capo segreteria che organizzava tutti i viaggi”.

La nomina a consigliera, aggiunge, “è stata firmata sia da me che dal ministro. Non è andata a buon fine? Penso che questa spiegazione la debba dare l’istituzione, non io”.

Col ministro Gennaro Sangiuliano c’è stata una relazione sentimentale? “Questo dovrebbe chiarirlo lui”. Si sente tradita? “Tradita no, perché il tradimento lo subisco eventualmente da persone a me care – aggiunge – sicuramente la situazione poteva essere gestita in una forma più rispettosa”. Che effetto le ha fatto vedere il ministro in tv? “Mi ha fatto sorridere”, risponde.

A Pompei “abbiamo fatto un sopralluogo per il G7 e il ministro ne ha approfittato per verificare alcuni scavi”.

STAFF SANGIULIANO: MINISTRO VALUTA ESPOSTO IN PROCURA

“Nella giornata di domani il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, avrà un incontro con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica”. Lo rende noto lo staff lo staff del ministro.