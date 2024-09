Cortese online su YouTube con un nuovo videoclip

Il nuovo brano del cantautore pugliese Cortese, tra synth pop e country, è su tutte le piattaforme digitali e in radio

Disponibile su YouTube il videoclip di “Non mi dire” di Cortese, nuovo singolo fuori per Indaco Records su tutte le piattaforme digitali (distribuzione Virgin Music Group) e in radio.

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://youtu.be/0nxufnyqdm8

Protagonisti del video, diretto da Francesco Luperto, sono Giorgio e Valeria che hanno vissuto un amore intenso, momenti indelebili di un’estate in un nido d’amore romantico e rock’n’roll: un camper anni ottanta posteggiato in un canneto al lato del bellissimo lago dei granchi blu in una località poetica e sui generis del Salento. Nel presente Giorgio, ignorato da lei, che un tempo per prima aveva inventato un gioco fatto di messaggi whatsapp stupidi e romantici, ormai solo col suo camper affoga nel ricordo di lei, della loro intesa e di quella sua bellezza spensierata, timida e coinvolta.

“Ho scritto questa canzone dopo che un mio allievo di canto poco più che diciottenne mi ha raccontato l’epilogo triste di una sua storia d’amore, di lei che un tempo per prima gli mandava messaggi romantici inventando giochi di parole per assicurarsi di essere nei suoi pensieri e che poi, come passa una stagione, come passa un’ora di lezione a scuola, con una naturalezza inspiegabile è sparita dalla sua vita trasformando una distanza geografica in distanza sentimentale” – Cortese.

Il brano, prodotto da Molla è un connubio originale tra l’inconfondibile synth-pop del cantautore pugliese e il country d’oltreoceano e parla di un amore giovanile che sembrava dover scrivere le pagine di una storia importante ma che finisce quando dopo il diploma lei va a vivere e studiare in una città del Nord Italia e lui resta al Sud. I loro momenti, i loro giochi di parole, i loro messaggi whatsapp all’improvviso restano tristemente solo un ricordo, lo stecco di un ghiacciolo che si è sciolto.