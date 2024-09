Il clima e l’Appia Antica tra i temi di “Noos” stasera su Rai 1

Il cambiamento climatico e l’Appia Antica al centro della puntata del programma “Noos – L’avventura della conoscenza” stasera su Rai 1

Parte dalla ricostruzione del percorso medico di un “grande traumatizzato” la nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza, in onda giovedì 5 settembre alle 21.25 su Rai 1 con Alberto Angela.

Dai primi soccorsi sul luogo dell’incidente al trasporto in elicottero in uno dei più moderni “trauma center” d’Italia, a Cesena, attrezzato per stabilizzare le condizioni del paziente entro un’ora dall’incidente. Si farà poi il punto sulla più grande e pericolosa trasformazione del mondo in cui viviamo, ormai già in atto: il cambiamento climatico. Quali sono gli scenari in Italia? E che cosa si sta facendo per adeguarsi a un territorio più caldo?

Si parlerà di un’ipotesi fantascientifica che potrebbe presto diventare realtà: l’impianto di microchip nel cervello umano. Ne può derivare un beneficio per chi soffre di gravi menomazioni? Quali sono invece i rischi?

E ancora, si percorrerà una strada famosa in tutto il mondo per la sua storia e il suo fascino: l’Appia Antica, appena entrata nella lista dei siti dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

Una delle conseguenze del riscaldamento globale è la riduzione del permafrost, uno strato di terreno permanentemente ghiacciato dai tempi dell’ultima glaciazione. Dal ghiaccio sciolto riemergono antichissimi resti di animali estinti, un regalo inestimabile per la paleontologia.

Tornano poi gli esperti e gli ospiti di “Noos”: la nutrizionista Elisabetta Bernardi spiegherà come si possa prendere spunto dalla dieta degli atleti e dei grandi campioni dello sport e l’astronauta Samantha Cristoforetti aiuterà a immaginare le future tappe dell’esplorazione umana dello spazio, dalla Luna a Marte e anche oltre. L’attrice e regista Paola Cortellesi darà ancora la voce al personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere del nostro alfabeto. L’esperto di geopolitica Dario Fabbri parlerà dell’India, un Paese enorme e dalle mille potenzialità, il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel racconterà dove abitavano e come andavano in vacanza gli antichi romani e il professor Emmanuele Jannini affronterà il tema del sesso nella terza età.

Lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà la storia di uno dei cold case più enigmatici di tutta l’Europa: la donna di Isdal, in Norvegia.

E ancora, il filosofo della biologia Telmo Pievani parlerà dell’evoluzione attraverso le grandi estinzioni della storia e lo psicologo e co-fondatore del CICAP Massimo Polidoro analizzerà un’emozione particolarmente forte e manipolabile: il disgusto.

Anche questa puntata di “Noos” si aprirà con le bellissime immagini della serie BBC Serengeti. L’ultima tappa racconterà la storia di una mamma ghepardo e dei suoi quattro cuccioli.

Non mancheranno infine i giovani divulgatori di “Noos”: Edwige Pezzulli guiderà gli spettatori agli estremi confini del sistema solare, per mostrare le spettacolari immagini di Plutone, Giuliana Galati e Ruggero Rollini con i loro esperimenti di fisica e chimica sveleranno i segreti della neve e del ghiaccio e Luca Perri, prendendo spunto dalla saga di Guerre Stellari, spiegherà cosa sono per la scienza i temibili buchi neri.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e Lorenzo Pinna. E con Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro ed Emilio Quinto. Regia di Gabriele Cipollitti.