“Organi Vespera 2024” torna con due appuntamenti a Cuneo

La rassegna organistica “Organi Vespera 2024” ritorna con due serate che saranno ospitate nella chiesa del Sacro Cuore di via Peano a Cuneo

La rassegna organistica “Organi Vespera 2024” ritorna con il terzultimo e penultimo appuntamento della stagione musicale. Queste due serate saranno ospitate nella chiesa del Sacro Cuore di via Peano a Cuneo, rispettivamente giovedì 5 e 12 settembre, sempre alle ore 21.00. I concerti vedranno protagonisti alcuni dei più illustri organisti della scena internazionale, pronti a far risuonare le maestose note di uno degli strumenti più affascinanti della tradizione musicale occidentale. Due incontri per immergersi in una atmosfera di spiritualità e bellezza sonora, arricchita da un programma che spazia dai capolavori del repertorio classico a sorprendenti riletture del nostro tempo. Primo concerto giovedì 5 settembre, in scena il mezzosoprano Elisabetta Ricci e Cesare Mancini all’organo “Carlo Vegezzi Bossi 1897”. Elisabetta Ricci, è una giovane ed appassionata mezzosoprano aretina di diciannove anni, giovanissima rimane affascinata dalla musica. Inizia a cantare con il Coro Voceincanto di Arezzo sotto la guida del M. Gianna Ghiori. E’ laureanda al Triennio di Canto presso l’Istituto Superiore degli Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena con il mezzosoprano Laura Polverelli. Cesare Mancini è nato a Siena. Si è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. È maestro di cappella e organista della Cattedrale di Siena. Fondatore e direttore del Coro Agostino Agazzari, con il quale effettua servizio in Cattedrale, concerti in Italia e all’estero nonché incisioni discografiche e registrazioni su RaiUno. In scaletta composizioni di Wolfang Amadeus Mozart (Ninna Nanna), Gustav Steehle (Fantasia da concerto sull’Inno nazionale austriaco), Franz Schubert (Maria di pietà) e Richard Wagner (Dolori), solo per citare alcuni brani. Arriviamo a giovedì 12 settembre, sempre alle ore 21.00 e sempre nella chiesa del Sacro Cuore a Cuneo, all’organo “Brondino VegezziBossi 2001” il maestro Jean Paul Imbert, personaggio della musica internazionale che sicuramente non necessita di molte presentazioni. Maestro nell’arte della combinazione timbrica, fervente interprete di Bach e della scuola romantica. Il suo vasto repertorio è arricchito da trascrizioni organistiche, da lui stesso portate a compimento, di pagine di Prokofiev, Rachmaninov, Grieg e Liszt. La discografia è ampia ed eclettica. Nel 2010 è stato nominato Officier des Arts et Lettres dal Ministero della Cultura francese. Tra i brani segnaliamo Frederic Haendel in “Adagio e andante in sol minore, opera 4” e Cesar Franck con “Sinfonia Eroica”.

Tutti gli eventi sono gratuiti e prevedono solo una donazione volontaria a favore degli “Amici della Musica Savigliano”.

Per ulteriori informazioni sulla Kermesse musicale “Organi Vespera 2024” visitate il sito www.amicidellamusicasavigliano o contattare i numeri 3355299411 – 3936899470