US Open: Sinner avanza ai quarti di finale, ora la sfida a Medvedev

Sinner avanza negli Us Open, battuto l’americano Paul in tre set: ora quarti di finale contro Medvedev che lo ha eliminato a Wimbledon

Vittoria in tre set per regalarsi i quarti di finale degli Us Open. E un piccolo primato: Jannik Sinner è l’unico giocatore in questa stagione a essere entrato nei primi 8 in tutti i tornei Slam.

A New York, sui campi di Flushing Meadows, l’azzurro non vuole certo fermarsi qui: ha battuto senza troppe difficoltà negli ottavi lo statunitense ‘padrone di casa’ Tommy Paul (7-6, 7-6, 6-1), e ora per il numero 1 al mondo c’è la sfida con il russo Daniil Medvedev.

“Non ho iniziato bene a livello mentale – ha detto Sinner dopo l’incontro con Paul – ma poi ho reagito e questa è stata una delle chiavi per vincere. Adesso mi aspetta un match durissimo, ci saranno tanti scambi lunghi. Dovrò essere pronto fisicamente. Mi piacciono tanto le sfide e questa lo sarà. Con Medvedev quest’anno negli Slam ci siamo già incontrati due volte: in Australia ho vinto io, a Wimbledon ha vinto lui. Spero che sia una bella partita, molto tattica oltre che fisica”.