Stasera su Rai 1 Stefano De Martino conduce “Affari Tuoi”

Televisione: stasera dopo il Tg1 Stefano De Martino conduce “Affari Tuoi”. Da lunedì 2 settembre, tutti i giorni nell’access prime time di Rai 1

Da lunedì 2 settembre, torna il grande successo dell’access prime time di Rai 1: Affari Tuoi, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Grande novità la conduzione: alla guida del celebre gioco dei pacchi, infatti, ci sarà, per la prima volta, Stefano De Martino, al suo debutto come conduttore sulla rete ammiraglia Rai. Il game show, in onda dal Teatro delle Vittorie, apre, quindi, la stagione televisiva iniziando a far compagnia al pubblico, tutti i giorni alle 20:40, sin dalla prima settimana di settembre.

Affari Tuoi, che vede protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese affrontare la partita accompagnati da un loro familiare, torna con il suo meccanismo appassionante ma anche con alcune novità. I 20 pacchi, con un valore tra 0 e 300.000 euro, tornano a essere azzurri, con spago e sigillo di ceralacca rosso. Rosso anche il telefono, con un classico modello con cornetta, attraverso il quale Stefano De Martino comunicherà con il Dottore, che, quest’anno, tra le sue proposte per i concorrenti avrà anche le Carte. Nel corso della partita, infatti, il conduttore, su indicazione del Dottore, potrà proporre al concorrente di scegliere tra due carte coperte: una carta celerà l’opzione “Cambio”, mentre l’altra l’opzione “Offerta”. Se il concorrente pescherà la carta col Cambio dovrà decidere se cambiare o tenere il suo pacco, se, invece, pescherà quella con l’opzione Offerta, riceverà un’offerta dal Dottore. Confermato il gioco finale della “Regione fortunata”, che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita.

Inoltre, anche quest’anno il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia non solo nel tradizionale appuntamento in prime time del 6 gennaio, con l’estrazione finale dei biglietti fortunati dei premi di prima categoria, ma anche con un appuntamento quotidiano che vedrà assegnare dei premi ai possessori dei biglietti estratti.

“Affari Tuoi” è basato sul format Deal or No Deal creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. parte di Banijay Group. ©2002 Endemol Shine IP B.V.