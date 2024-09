Previsioni meteo 2 settembre 2024: break autunnale in vista

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 2 settembre 2024: clima ancora asciutto con l’anticiclone ma la svolta autunnale si avvicina

L’autunno meteorologico è iniziato con caldo estivo sull’Italia a causa del persistere di un campo di alta pressione. Nella giornata di oggi l’anticiclone sarà ancora protagonista e avremo dunque tempo stabile da Nord a Sud con temperature oltre la media stagionale. Attenzione però perché nella seconda parte della settimana è attesa una svolta autunnale, con la discesa di una goccia fredda dall’Atlantico. Avremo dunque un calo delle temperature e il ritorno delle piogge per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 2 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolate piogge o acquazzoni su Alpi e Appennino, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, salvo residue precipitazioni sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge da isolate a sparse, soleggiato altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio attesi acquazzoni nelle zone interne, specie delle regioni del versante tirrenico e della Sicilia, nessuna variazione altrove. In serata tempo del tutto asciutto con ancora cieli sereni. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .