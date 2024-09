ITS Academy Caboto propone 6 corsi gratuiti, aperti a tutti i diplomati

L’ITS Academy Giovanni Caboto amplia la sua offerta formativa proponendo ben 6 corsi professionalizzanti gratuiti, aperti ai diplomati di qualsiasi scuola

L’ITS Academy Giovanni Caboto amplia la sua offerta formativa proponendo ben 6 corsi professionalizzanti gratuiti, aperti ai diplomati di qualsiasi scuola.

I settori in cui essere formati tra aula e azienda, con la certezza dell’occupazione al termine del percorso sono lo shipping, lo yachting e la logistica.

Tutti i corsi sono gratuiti, l’alloggio per i fuori sede è garantito, sono previste molte agevolazioni per i ragazzi, i quali acquisiscono certificati e brevetti obbligatori, sempre in forma gratuita.

L’ITS Academy Caboto sta concentrando i propri sforzi attorno a settori strategici con forte richiesta occupazionale: in primis il comparto della logistica (sede di Civitavecchia), con i due Corsi “Pianificazione dei tra sporti e Logistica” e “Logistica integrata e spedizioni”. I corsi ITS rispondono alla grande richiesta di questo settore di personale qualificato, formando la figura del “Tecnico Superiore per la Logistica ed il Trasporto Intermodale”.

Un altro interessante ambito di sviluppo è quello dello Yachting. L’ITS ha sviluppato una serie di corsi che mirano a formare tutte le figure professionali necessarie al Diporto, dai Service Manager (Tecnico Superiore per la Gestione dei Servizi di Supporto ai passeggeri a Bordo) agli “Ufficiali di navigazione” (quest’ultimo corso riservato ai diplomati nautici), sino allo “Yacht Design Operator”.

Quest’ultimo corso, di nuova concezione, sta alimentando una grande curiosità tra i ragazzi, coniugando due dei settori di maggiore successo del nostro Paese: il Design e lo Yachting. Molto atteso anche il corso “Marine Surveyor” – Ispettore Navale – dedicato alla gestione delle attività ispettive e di controllo a bordo delle navi. Il Corso è organizzato in collaborazione con il RINA ed è il primo ed unico corso esistente in Italia per conseguire la qualifica di ispettore navale. Un’eccellenza per il territorio l’ITS Academy Caboto, che vede Gaeta e Civitavecchia protagoniste per la formazione e la crescita di tanti giovani che trovano in questi campi un’adeguata offerta di lavoro: il 99 per cento degli allievi, alla fine dei corsi, trova lavoro e prosegue nella crescita professionale.

In programmazione anche un corso è dedicato al “Servizio ai passeggeri sulle navi”, con cui si forma una figura professionale con competenze spendibili nell’area dell’accoglienza e della gestione del cliente, dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, specializzandosi nella gestione dei servizi di soggiorno e della ristorazione a bordo.