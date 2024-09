Presidenziali Usa: la diaspora africana spinge Kamala Harris

Presidenziali Usa, la diaspora africana: “Nera e indiana, viva Kamala Harris presidente”. La candidata per il Partito democratico ha origini indiane per parte di madre e giamaicane per parte di padre

Al via negli Stati Uniti la campagna di African Diaspora for Harris, una rete di associazioni, attivisti e personalità con origini nella regione subsahariana che si è costituita per supportare l’elezione di Kamala Harris alla Casa Bianca. L’incontro che ha segnato il via alle attività si è tenuto in settimana, a 71 giorni dal voto in programma il 5 novembre.

Secondo la testata Africa Report, della rete fanno parte personalità e cittadini con origini in 20 Paesi del continente.

“Siamo la diaspora africana, un gruppo nato dal ricco intreccio ricco di culture, storie ed esperienze diverse dell’Africa” ha detto durante l’incontro una delle coordinatrici, Nneka Stefania Achapu, 38 anni, nata in Nigeria e cresciuta in Italia, ora amministratrice delegata a Washington dell’azienda di consulenza Asha Strategies. “Siamo entusiasti di eleggere la nostra prima presidente nera e asiatico”.

Kamala Harris, vice-presidente uscente, candidata per il Partito democratico, ha origini indiane per parte di madre e giamaicane per parte di padre. Tra le associazioni parte della nuova rete di supporto figurano New England Africans for Kamala Harris, Nigerian-American Public Affairs Committee, United Ethnic Women for Harris-Walz, l’African Diaspora for Good Governance e Virginia African Diaspora Committee.