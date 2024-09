Online “Io & Te”, la nuova canzone di Angelo Famao

Angelo Famao, stella siciliana del cantautorato neomelodico, pubblica su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale un nuovo trascinante singolo

ANGELO FAMAO pubblica, su tutte le piattaforme digitali “IO & TE” , il suo nuovo singolo.

L’apprezzatissimo artista siciliano, celebre per i suoi brani di successo come: “Tu si a fine do’ munno”, che ha totalizzato, ad oggi, oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 41 milioni di stream su Spotify, “Hey Bella” e “Se mi dai il cuore”, inaugura l’estate del 2024 con un nuovo inedito dalle tinte love e dal ritmo trascinante che non potrà che esaltare tutti i suoi ascoltatori.

“IO&TE” si presenta come una narrazione dall’atmosfera cinematografica e intrisa di romanticismo che racconta le incredibili coincidenze di una storia d’amore. Il brano, dal taglio autobiografico, è ispirato ad una magica notte d’estate in Spagna, durante la quale, l’artista incrocia lo sguardo di una ragazza che non riuscirà a dimenticare facilmente. I due scambiano solo due chiacchere e non si incontrano più, ma quello che sembra essere solo un colpo di fulmine estivo si trasforma, ben presto, in un destino inequivocabile. A riprova che – L’amore bussa sempre due volte -, anche in questa vicenda, il fato decide di regalare ai protagonisti un secondo fortuito incontro a distanza di mesi. Una sera, rientrato ormai in Italia, Angelo riconosce gli occhi della ragazza in un locale affollato e, immediatamente, la magia riesplode tra i due.

La curatissima produzione dalle sonorità reggaetton e dal ritmo trascinante, firmata da Francesco Musumeci e Mario Parise, è il perfetto paesaggio sonoro per l’inconfondibile timbro e per la forte carica interpretativa di ANGELO FAMAO che, fin dai primi versi, trasporta l’ascoltatore all’interno del ricco e suggestivo immaginario della narrazione. Il climax delle strofe restituisce una forte componente di immedesimazione e culmina in un inciso catchy e dalla forte carica emozionale che crea la perfetta cornice per le linee melodiche dell’artista.

“IO&TE” rappresenta, così, un nuovo step nel percorso dell’artista in questo 2024. Un’attesissima release che si preannuncia come una travolgente novità estiva nel panorama discografico nazionale.

Il videoclip ufficiale del brano è disponibile su YouTube.