Il Volo nella Valle dei Templi: la registrazione del concerto per Natale è virale

Il concerto di Natale de Il Volo: le prime immagini dalla Valle dei Templi di Agrigento, considerata la differita con cui verrà trasmesso, sono virali sui social

Ieri, sabato 31 agosto, i cantanti de ‘Il Volo’ hanno registrato il concerto di Natale che andrà in onda su Canale 5 il 24 dicembre. Per l’occasione è stato allestito un palco alla Valle dei Templi ad Agrigento con tanto di decorazioni e ben due enormi alberi natalizi. Data la differita con cui verrà trasmesso in televisione è stato raccomandato agli ospiti un determinato dress code e sui social è bastato poco perché il concerto estivo in versione natalizia diventasse virale.

Nella locandina per l’acquisto dei biglietti, agli ospiti che hanno pagato circa 80 euro per assistere al concerto de Il Volo, è stato richiesto un abito “preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camicie e capispalla a manica lunga o scialli per le donne”. Ecco, quindi, le prime immagini, arrivate dal concerto registrato ieri sera.

L’evento rientra nella lunga lista di spettacoli a sostegno di ‘Agrigento Capitale Italiana della Cultura’.