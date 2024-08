“Premio Nazionale Images” 2024: ultimi giorni per partecipare

Concorsi letterari: ai titoli di coda la possibilità di partecipare alla 4° edizione del PREMIO NAZIONALE IMAGES 2024

Ai titoli di coda la possibilità di partecipare alla 4° edizione del PREMIO NAZIONALE IMAGES 2024, ideata e curata dalle Edizioni Pedrini. Il concorso – dedicato a romanzi a tema libero – rappresenta un’iniziativa straordinaria volta a stimolare la produzione letteraria e di conseguenza a promuovere nuovi talenti nel panorama della scrittura. Il “PREMIO NAZIONALE IMAGES” si propone di raggiungere diversi obiettivi fondamentali. Il primo è stimolare la produzione letteraria locale, Val D’Aosta e Piemonte: ovvero opere ambientate nei territori valdostani e piemontesi, così da valorizzare la cultura paesaggistica e storica di questi territori. E proprio il secondo intento è quello di promuovere tutte le zone valdostane e piemontesi attraverso la divulgazione di opere inedite, offrendo al contempo una prestigiosa vetrina per i nuovi autori emergenti. Infine il concorso si propone di essere un trampolino di lancio per i nuovi talenti, incoraggiando la produzione di opere letterarie innovative e contribuendo alla diversificazione del panorama culturale. Le Edizioni Pedrini sono orgogliose di dare il via a questa 4° edizione “PREMIO NAZIONALE IMAGES 2024”, consolidando il proprio impegno nel sostenere la creatività letteraria e la scoperta di nuovi autori. La scadenza del bando è per sabato 31 agosto. L’organizzazione renderà noti i risultati del Premio entro domenica 30 settembre 2024 pubblicandoli sul sito delle Edizioni Pedrini. La premiazione avrà luogo sabato 5 ottobre, presso la Libreria Garda, via Palestro n. 33 – Ivrea (To) nel contesto dell’evento “Editori in Libreria.

INFORMAZIONI COMPLETE SUL CONCORSO

www.edizionipedrini.com

e-mail edizionipedrini@gmail.com

Contatto tel. 3939988875