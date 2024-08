Sofia Lo debutta con il singolo “A Mani vuote”

In radio e nelle principali piattaforme digitali “A mani vuote”, il primo singolo della giovane cantautrice milanese Sofia Lo

In radio e nelle principali piattaforme digitali “A mani vuote”, il primo singolo della giovane cantautrice milanese Sofia Lo, un brano prodotto da Luca Venturi (On The Set/ distr. Artist first) scritto da Giuseppe Giocondo, arrangiato e masterizzato da TempoXso.

Sofia: “Ho scelto questo pezzo senza pensarci due volte, ho trovato subito una sintonia con il ritmo. Una storia che racconta che si può non dare una seconda possibilità, che a volte è meglio rimanere a mani vuote che con qualcosa che non ci appartiene o non ci fa bene. Giuseppe Giocondo ha capito perfettamente che volto volessi dare al mio genere, riuscendoci alla grande!”. Lasciare andare è meglio di trattenere”

ll videoclip, diretto da Claudio Zagarini, è stato girato a Bergamo: https://www.youtube.com/watch?v=RoB39sO02Ow

Sofia Lo è una cantautrice di 19 anni nata a Milano, con una gran voglia di far conoscere se stessa e la sua musica. Nella vita di tutti i giorni è una studentessa, frequenta il quinto anno dell’Istituto Tecnico Turistico “Pier Paolo Pasolini” e la musica è una costante sempre presente nella sua vita, che l’ha portata ogni giorno di più alla ricerca della propria posizione artistica.

Ha iniziato per gioco trovandosi poi, crescendo e studiando, ad affrontare concorsi e programmi televisivi e proprio a “Sing” (uno dei più recenti) ha conosciuto Luca Venturi, produttore discografico dell’etichetta OnTheSet che ha prodotto il suo primo singolo.