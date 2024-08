Ludo nelle radio con il singolo d’esordio “Seminudi”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Seminudi”, il nuovo singolo di Ludo

“Seminudi” è un brano che parla di un legame intenso e puro che permane nonostante la volontà di entrambi di provare a voltare pagina. Come un fuoco dentro, l’amore, è una luce che ti aspetta nelle notti più buie e ti cura contro ogni male. Riesci a ritrovare la calma nonostante spesso si mettano dei muri per proteggersi dalle delusioni che possono scaturire da un amore che finisce, però è inutile opporsi al bene di stare insieme a qualcuno e anche sul baratro continuerai a cercare gli abbracci, le mani senza badare alle conseguenze. Il ritornello è una richiesta di restare ancora e ritrovarsi seminudi a ricucire i tagli delle sofferenze.

L’artista commenta così la nuova release: “Noi sospesi a mezz’aria ci ritroviamo a fatica ma se vuoi trovarmi richiama, toglimi l’aria, resta ancora qui con me! Quando ho iniziato a scrivere, non avrei mai pensato in poco tempo di riuscire ad ottenere un risultato così importante. Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di poter pubblicare il mio primo lavoro discografico e distribuirlo con Sony Music. Ringrazio tutta la RC Voce Produzione per avermi supportata nella mia crescita musicale e spero di riuscire a migliorare sempre di più cercando di avere un’identità artistica molto chiara e riconoscibile. È bellissimo poter lavorare sugli aspetti vocali e collegarli a quelli di scrittura in modo da essere sempre più esclusivi e mettere a disposizione la musica completamente per la mia esigenza di comunicazione. So che è solo l’inizio ma credo sia un buon inizio e mi auguro possa continuare nel migliore dei modi!”