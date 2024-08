Due alpinisti italiani aprono una nuova via in Pakistan

Chiara Gusmeroli e Matteo De Zaiacomo, due alpinisti in missione per il Cai, hanno aperto una nuova via sulla vetta dello Sckem Braq, nella Nangma Valley

Chiara Gusmeroli e Matteo De Zaiacomo hanno raggiunto stamane la vetta dello Sckem Braq, montagna di oltre 5.300 metri che si trova nella Nangma Valley, in Karakorum (Pakistan), aprendo una nuova via in stile alpino su una parete alta 900 metri. La via è composta da 26 tiri, con difficoltà fino al 7a e A3. La spedizione, sostenuta dal Club alpino italiano, ha visto i due alpinisti effettuare, lo scorso sabato 17 agosto, un primo tentativo di salita della via, percorsa per i primi 600 metri. L’arrivo del brutto tempo ha impedito ai due di salire gli ultimi 300 metri e raggiungere la cima. Chiara Gusmeroli e Matteo de Zaiacomo, fa sapere il Club alpino italiano, sono scesi al Campo Base senza lasciare corde fisse e hanno atteso la fine della pioggia per terminare la via.

“Siamo super stanchi ma felici“, fa sapere dal Pakistan De Zaiacomo, alpinista e presidente dei Ragni di Lecco. “Anche la fortuna è stata dalla nostra: abbiamo infatti schivato due frane per questione di ore, una delle quali ha completamente distrutto la nostra tenda. Ora siamo al Campo Base e ci stiamo organizzando per il trekking di rientro a Skardu, dove arriveremo domani sera. Saremo in Italia il primo settembre”. “Siamo davvero contenti per Chiara e Matteo, che, grazie alla loro tenacia, sono riusciti a ultimare la via su una parete inviolata”, afferma Luca Passini, vicepresidente dei Ragni di Lecco. “Ora i ragazzi si trovano al Campo Base, e anche noi siamo finalmente tranquilli e rilassati, oltre che estremamente soddisfatti”.