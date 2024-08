Riviera Restaurant è il nuovo locale della famiglia Rana sul Lago di Garda

Riviera Restaurant è il nuovo ristorante esclusivo della famiglia Rana sul Lago di Garda. Si distingue per la presenza di 3 strutture in una: ci sono anche Riviera Beach Club e Riviera Terrace

Dopo il Ristorante Famiglia Rana a Verona, 1 stella Michelin, apre nell’esclusiva cornice di Punta San Vigilio, lungo la sponda veneta del Lago di Garda, il nuovo progetto firmato famiglia Rana: il Ristorante Riviera, un luogo magico tutto da scoprire. Si distingue per la presenza di 3 strutture in una: Riviera Restaurant, Riviera Beach Club e Riviera Terrace, da cui è possibile godere una vista panoramica stupenda assaporando l’aperitivo fine dining pensato dallo chef Francesco Sodano.

Il Riviera si lascia subito amare per l’impatto di effetto e la cura dei dettagli, sia per quanto riguarda le aree esterne che quelle interne, in un insieme che vede il lusso – e l’arte – al centro di tutto, in perfetta armonia con il contesto naturalistico d’eccezione.

La cucina del Riviera Restaurant

Nella cucina del Riviera Restaurant è possibile percepire tutto il talento e l’esperienza dello chef Francesco Sodano. Se nel ristorante veronese della famiglia Rana si percepisce una nota audace e una sperimentazione costante, al Riviera il menù risulta sì originale, ma più vicino a una tradizione mediterranea, partendo dalla scelta e dalla valorizzazione della materia prima. I piatti hanno il sapore fresco delle vacanze estive, come ben si può notare nei ‘Paccheri con coccio e peperoncino verde’ o nel ‘Polpo alla griglia con emulsione alla gallega e clorofilla di prezzemolo’. Non poteva poi mancare la trota, il pesce tipico del Lago di Garda, sapientemente enfatizzato dall’accostamento con panna acida, frutto della passione e clorofilla all’aneto. Non è da meno la carta dei vini, ampia e con una speciale predilezione per i bianchi: tra bollicine italiane e francesi passando per vini dal taste fermo e fruttato non mancano gli accostamenti intriganti. Il Riviera Restaurant è aperto dal mercoledì alla domenica compresi, sia a pranzo che a cena, e offre un’esperienza gourmand tutta da scoprire.

La location del Riviera tra arte e design

La presenza di un cuoco di razza come Sodano non è il solo punto di forza del Riviera. La struttura, lunga e stretta, è stata curata nei minimi dettagli sotto la supervisione di Antonella Rana, in una concezione degli spazi capace di coniugare arte, artigianato e pezzi unici che risalgono a epoche anche molto lontane tra loro. Il risultato è un modo di intendere l’ospitalità che si rivela autentico, lussuoso e raffinato, mai eccessivo, dove tutto è bilanciato e niente, nemmeno un semplice libro concesso allo sguardo, è lasciato al caso. Nelle due sale che ospitano il ristorante si trovano delle collezioni d’arte che contengono elementi di raro pregio e bellezza: dalle splendide Morandine di Salvatori di Querceta, vasi pensati in omaggio al noto pittore, passando a una prima edizione di uno dei libri più acclamati del secolo scorso come ‘Memorie di Adriano’ di Marguerite Yourcenar. Si possono persino ammirare i pannelli di betulla di Wycliffe Stutchbury, scultore britannico che unisce amore per la campagna e elementi scenografici. Mangiare in un simile luogo, gustando una cucina che ne richiama l’essenza, è un’esperienza in cui c’è tanta allegoria e sapienza.

L’esterno del Riviera Restaurant

Patio e giardino botanico: questo l’esterno del Riviera Restaurant, dove è possibile immergersi in una natura rilassante e in cui il tempo sembra essersi fermato. Un luogo dell’anima che ha qualcosa di medievale, nel giardino botanico appunto, e di moderno, un tratto percepibile nel patio di cristallo. Qui si trova la terza sala del ristorante: dodici tavoli di marmo che rievocano i colori della terra e dell’erba fresca con audacia e maestria.

La terrazza e il beach club

Il Riviera comprende anche un Beach Club lungo lago e una splendida terrazza. Entrambi studiati nei dettagli, vedono componenti di pregio che nulla hanno da invidiare a quelli dell’interno. Al Riviera Beach Club, tra ulivi secolari e un verde prato all’inglese, 500 lettini e 6 cabane nei colori del lago offrono un comfort unico per godere della brezza del lago e del sole estivo. Il Garden Bar è ideale per pranzi variegati e il Beach Bar è perfetto per colazioni fresche o aperitivi al tramonto, offrendo una vista mozzafiato sul lago di Garda. La Riviera Terrace è immersa in un parco di ulivi e offre un ambiente elegante con una piscina a sfioro e arredi di design firmati Antonio Marras. Qui si può gustare un aperitivo fine-dining con tapas creative accompagnate da cocktail raffinati o calici di vino, godendo di una vista mozzafiato sul lago di Garda.